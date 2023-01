[Deal du Jour] Avec la disparition des séries HBO sur la plateforme OCS depuis le 1er janvier 2023, se pose la question de l’accessibilité aux contenus. La majorité d’entre elles n’ayant pas encore trouvé de nouveau diffuseur, il n’y a aujourd’hui aucun moyen légal de les voir en France. À moins de les avoir en Blu-Ray ou DVD, cet évènement est un malheureux rappel que vous ne possédez pas ce que vous regardez. Nous avons donc sélectionné quelques séries qui méritent une place dans votre bibliothèque.

Quelles séries HBO acheter ?

Game of Thrones

Game of Thrones est sans nul doute l’une des séries HBO les plus connues, et l’une des séries les plus populaires de ces dernières années. L’intégrale en Blu-ray est actuellement proposée sur Amazon au prix de 60 €, ou en DVD au prix de 50 €.

Cette adaptation des romans (toujours en cours) de l’auteur George R. R. Martin s’étale sur huit saisons. L’intrigue se situe sur les continents fictifs de Westeros et Essos, alors qu’un hiver sans précédent approche. Des créatures venues des confins du Nord semblent menacer la paix toute relative du royaume. Au milieu, plusieurs personnages livrent une bataille pour le Trône de Fer, symbole du pouvoir. Mythologie, politique, religion et guerre civile sont les thèmes principaux que la série explore au cours de plusieurs saisons de qualité inégale. Mais, dans l’ensemble, Game of Thrones est une grande série qui a su redéfinir un genre, en lui apportant de nouveaux codes.

Jon Snow dans Game of Thrones // Source : HBO

Chernobyl

Chernobyl, comme son nom l’indique, traite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a eu lieu le 26 avril 1986 en URSS. La série est disponible en Blu-ray au prix de 20,99 €, et en DVD au prix de 22,45 € sur Amazon.

Cette mini-série de cinq épisodes se déroule sur plusieurs semaines et retrace en détail les évènements qui ont lieu à Tchernobyl, dans la centrale nucléaire Lénine, près de la ville de Prypiat. La série ne se contente pas d’aligner les faits et évite l’effet « page Wikipédia », notamment grâce à une écriture des personnages remarquable et une mise en scène brillante. Le showrunner Craig Mazin (actuel showrunner de la très attendue adaptation de The Last of Us) donne du corps à l’histoire et par quelques idées brillantes parvient à immerger émotionnellement le spectateur dans l’horreur de la catastrophe. Plusieurs scènes et dialogues proviennent de témoignages de l’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch.

Attention, Chernobyl est une série pour un public averti // Source : HBO

Succession

Succession est la série Shakespearienne par excellence. Elle raconte l’histoire de la famille Roy, propriétaire d’un des plus grands conglomérats des États-Unis et leur bataille pour le contrôle de l’entreprise. Les trois premières saisons de Succession sont disponibles dans un coffret DVD sur La Fnac au prix de 25 €.

Comme dans une pièce de William Shakespeare, particulièrement Le Roi Lear, le tragique s’invite rapidement à la farce dans Succession. La série est en soi plutôt classique dans ce qu’elle cherche à raconter. Mais la force insufflée à l’histoire par les personnages, leur cruauté, mais aussi leurs failles, donne à la série le tragi-comique nécessaire pour faire de Succession une série remarquable. Son écriture et sa mise en scène apportent l’émotion nécessaire pour contrebalancer le cynisme omniprésent de la série. Toujours en cours, avec une saison 4 prévue cette année, les trois premières saisons de Succession nous ont offert certains des plus beaux moments de télévision de ces dernières années.

Siobhan et Roman Roy, deux des personnages principaux de Succession // Source : HBO

Six Feet Under

HBO doit sa popularité d’aujourd’hui à quelques séries phares du début des années 2000 qui ont révolutionné le monde du petit écran. Parmi elles, Six Feet Under. L’intégrale est disponible en DVD au prix de 34,99 € sur La Fnac.

Diffusée pour la première fois en 2001, la série raconte le quotidien d’une famille à la tête d’une société de pompes funèbres à Los Angeles. À la mort du père de famille, ses deux fils reprennent l’entreprise familiale à suite de leur père. Le quotidien des Fisher est dépeint avec une justesse incroyable, alors que chacun doit faire face à ses démons, ses doutes et ses questionnements existentiels. Six Feet Under impressionne encore aujourd’hui par sa modernité. La série HBO a apporté, avec Les Sopranos, le ton et les codes de ce qui fait aujourd’hui le succès de la chaîne américaine.

La famille Fisher dans Six Feet Under // Source : HBO

