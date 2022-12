Plusieurs médias ont pu essayer la DualSense Edge, la manette estampillée « Pro » de la PS5. L’autonomie est-elle meilleure ? Non, elle est pire.

« Avec une autonomie annoncée à 40 heures, la manette n’a montré aucun signe de faiblesse pendant notre test », écrivions-nous, en 2019, à propos de la manette haut de gamme de la marque Xbox. Hélas, on ne pourra pas en dire autant de la DualSense Edge, équivalente pour la PS5, qui sera disponible à la fin du mois de janvier.

Dans un article publié le 20 décembre, The Verge indique que l’autonomie ne sera pas améliorée par rapport à celle de la DualSense de base. Pire : la DualSense Edge offrira moins de temps de jeu que la DualSense en une seule charge. Sony est conscient de ce défaut et l’assume pleinement : « L’autonomie de la DualSense Edge est moins bonne que celle de la DualSense car nous avons inclus de nouvelles fonctionnalités avec le même design et la même ergonomie. Nous voulions garder un bon équilibre entre le temps de jeu en mode sans fil et des fonctionnalités de pointe. » On rappelle que la DualSense Edge sera facturée 240 €.

La manette Sony DualSense Edge, avec des gâchettes à l’arrière. // Source : Sony

La manette « Pro » de la PS5 est une manette filaire dans l’essence

La DualSense Edge ressemble trait pour trait à la DualSense, tout en gagnant quelques éléments de design en plus (des paliers pour les gâchettes, des raccourcis à l’arrière). Avec une taille de batterie équivalente, la firme nippone pouvait difficilement faire des miracles. Ce ne serait pas un problème si l’autonomie de la DualSense était décente. Ce n’est pas le cas : toutes les technologies embarquées (retour haptique, gâchettes adaptatives, microphone, haut-parleur…) inhibent l’autonomie. Si vous en tirez une dizaine d’heures sans la brancher, c’est déjà bien.

Cette autonomie réduite de la DualSense Edge est-elle vraiment un problème ? Oui et non. Oui pour celles et ceux qui comptaient investir en pensant que Sony améliorerait ce point. Non pour la vraie cible de ce produit onéreux : les professionnels se fichent de l’autonomie du pad puisqu’ils privilégieront la connexion filaire pour des questions de performance. En matière de stabilité, rien ne vaut un câble branché directement à la console.

« Le câble tressé plus long est parfait pour les joueurs compétitifs qui préfèrent jouer avec une connexion physique afin d’éviter les interférences du sans fil — cette option préserve la batterie », souligne Sony. La DualSense Edge est livrée avec un câble de 2,8 mètres, qui peut être accrocher fermement à la manette grâce à un accessoire inclus. Grâce à lui, le pad sera solidement attaché.