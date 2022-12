Naughty Dog a partagé une bonne nouvelle pour les propriétaires du Steam Deck : le chef-d’œuvre The Last of Us Part I sera compatible avec la console portable.

The Last of Us, chef-d’œuvre de la PS3, vite sorti sur PS4 puis revigoré sur PS5 grâce à un remake (d’aucuns diraient un remaster amélioré), va enfin sortir de l’écosystème PlayStation. À l’occasion des The Game Awards 2022, Sony a officialisé la date de sortie de The Last of Us Part I sur PC : le portage sera disponible le 3 mars 2023 sur Steam et l’Epic Games Store — au prix de 59,99 € (soit 20 € moins cher que sur PS5).

The Last of Us Part I en profitera-t-il pour être 100 % compatible avec le Steam Deck, console portable commercialisée par Valve ? La réponse est signée Neil Druckmann, co-président du studio Naughty Dog, le 10 décembre et c’est une excellente nouvelle : « Ellie et Joel vont faire honneur au Steam Deck… Ne vous inquiétez pas. » Il répondait à la sollicitation d’un internaute, qui attendait de savoir avant de précommander.

The Last of Us Part I, PS5. // Source : Sony/Naughty Dog

Suivre Ellie et Joel partout dans le monde

Avoir la possibilité de jouer à The Last of Us Part I n’importe où, n’importe quand est quand même une sacrée aubaine. On demande tout de même à voir les performances sur le Steam Deck, mais on se dit que Neil Druckmann ne pendrait pas la parole à ce sujet si elles n’étaient pas au rendez-vous. Certes, The Last of Us Part I est, pour l’heure, une exclusivité PlayStation 5 qui suppose une configuration adéquate. Sauf que le Steam Deck est une machine étonnante, par exemple capable de faire tourner Elden Ring sans sourciller.

À noter d’ailleurs que la console de Valve peut vous permettre de jouer aux titres édités par Sony sans aucun problème, de God of War à Marvel’s Spider-Man, en passant par la compilation Uncharted (qui offre une expérience plus que satisfaisante d’après nos quelques tests). On peut louer le travail des développeurs, qui optimisent bien les jeux. À noter que la question se posera pour Returnal, qui exige une grande quantité de mémoire vive.

Les pages Steam et Epic Games Store de The Last of Us Part I ne précisent pas encore les configurations minimales et recommandées. Naughty Dog se contente simplement d’indiquer que l’aventure sera « fraîchement optimisée et améliorée pour PC ». Et pour Steam Deck, donc.