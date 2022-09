Sony a annoncé la sélection des trois jeux vidéo qui seront offerts à tous les abonnés PlayStation Plus en octobre 2022.

Le PlayStation Plus a évolué il y a quelques mois, mais un bonus n’a pas été modifié : chaque mois, tous les abonnés peuvent récupérer gratuitement des jeux sur PS4 et PS5. Dans un communiqué publié le 28 septembre, Sony a dévoilé la sélection prévue pour octobre.

Il est toujours question de trois titres différents, dont au moins un destiné aux propriétaires d’une PlayStation 5. En octobre, la firme nippone mise sur la variété : des voitures, des super-héros et un FPS. Mais rien pour Halloween.

Superhot VR // Source : Superhot Team

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en octobre 2022

Trois jeux seront offerts en août avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 4 octobre). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux pourront être téléchargés jusqu’au 31 octobre.

Hot Wheels Unleashed

On est beaucoup à avoir passé notre enfance à jouer aux petites voitures, en rêvant d’augmenter sa collection de jouets confectionnés par la marque Hot Wheels. Avec ce jeu vidéo, on revit donc quelques joyeux souvenirs, avec un gameplay arcade plus exigeant qu’il n’y paraît.

Injustice 2

Dans Injustice 2, les personnages de DC Comics s’affrontent dans des combats dantesques — qui rappellent Mortal Kombat dans le feeling. Les fans y découvriront un vrai mode histoire et un casting hyper complet. Mieux, ils pourront personnaliser leurs combattants avec des pièces d’équipement.

Superhot

Superhot n’est pas un jeu de tir comme les autres. Quand on n’agit pas, le temps est figé. En revanche, le moindre mouvement fait bouger les ennemis. Les niveaux deviennent alors des puzzles où il faut trouver le bon chemin pour triompher. Le tout avec une jolie mise en scène.

