L’extension « Mariage » des Sims 4 ne sortira pas en Russie à cause des lois anti-gays et lesbiennes

Electronic Arts préfère renoncer à la sortie d’un pack de jeu « Mariage » pour Les Sims 4 en Russie. La vidéo promotionnelle du pack met en scène une romance lesbienne. Or, une loi discriminante à l’égard des personnes LGBT+ existe dans le pays.

Un pack « Mariage » destiné au jeu Les Sims 4 a été présenté le 8 février 2022 par Electronic Arts (EA). Le jour suivant, la société productrice de jeux vidéo a fait savoir que l’extension ne pourrait pas voir le jour dans un pays en particulier. « Nous avons pris la décision de ne pas sortir ce pack en Russie », peut-on lire dans un communiqué publié le 9 février.

Comme le relève The Verge, ce choix est lié à l’existence d’une législation très discriminante à l’égard des personnes LGBT+ en Russie. En 2013, le pays a ratifié un texte de loi présenté comme interdisant la « propagande homosexuelle en Russie auprès des mineurs » : tout discours favorable aux personnes LGBT+ est interdit en direction des mineurs. Ce texte, encourageant les LGBT+ phobies et les violences envers cette communauté, a depuis été sévèrement condamné par la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) en 2017.

Mariage de Cam et Dom dans la vidéo promotionnelle de l’extension. // Source : Capture d’écran YouTube The Sims

Le nouveau pack de jeu des Sims doit être rendu disponible le 17 février 2022. Une vidéo promotionnelle permet de se faire une idée du contenu. « Choisissez votre témoin et préparez-vous à vous amuser et tout organiser », annonce EA dans la description. Pour illustrer la préparation de la fête dans le jeu, EA a choisi de mettre en avant une histoire d’amour entre deux personnages féminins, Dominique et Camille (Dom et Cam). Leur romance lesbienne est racontée à travers les étapes du mariage (visite de lieux, choix des tenues, répétitions…).

« Ne pas raconter l’histoire de Cam et Dom aurait compromis [nos] valeurs »

« En avançant dans notre processus de développement et de narration de marque, nous avons réalisé que la manière dont nous voulions raconter l’histoire de Cam et Dom n’était pas quelque chose que nous pourrions partager librement dans le monde entier », se désole EA dans son communiqué. « Ne pas raconter l’histoire de Cam et Dom aurait compromis les valeurs qui nous tiennent à cœur », lit-on un peu plus loin. Par conséquent, ce pack de jeu ne pourra pas être acheté en Russie, EA préférant « renoncer à la sortie de ‘Mariage’ là où [son] histoire aurait dû être modifiée à cause de lois fédérales ».

Les Sims 4 et ses divers packs d’extension sont par ailleurs vendus en Russie, où ils intègrent la possibilité de relations homosexuelles entre les personnages (ils sont vendus au plus de 18 ans). Le choix de ne pas vendre la nouvelle extension en Russie a suscité des réactions variées, souligne The Verge. EA fait preuve de fermeté en refusant de se soumettre à une loi discriminante et injuste. On peut néanmoins regretter que les joueurs et les joueuses russes qui s’identifient en tant que personnes LGBT+ n’aient pas accès à une extension qui pourrait être bénéfique pour eux, en apportant plus de visibilité et de représentativité.