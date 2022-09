Le jeu Z Places du Z Event est fini. Une vidéo proposée par Zerator permet de revoir les évolutions de la toile au cours des trois jours de l’évènement caritatif.

C’est dans la nuit du 11 au 12 septembre que s’est terminée Z Places, le jeu du Z Event inspiré de /r/Place sur Reddit. Pendant plusieurs jours, les internautes avaient la possibilité de poser des pixels de couleur sur une toile pour faire du pixel art (ou bien pour venir embêter les créations des autres). De nombreux dessins ont alors émergé, en référence au Z Event, mais pas que.

On s’attendait à une véritable guerre des pixels, comme lors du Reddit Place, mais finalement les streameurs et les streameuses ont été plutôt sages — comme les internautes, d’ailleurs. Bien sûr, on se souviendra de quelques « batailles », comme celle de la fondue, l’offensive sur le drapeau breton, la lutte pour le logo de Solary ou encore la grande diagonale verte de Zerator.

Si le Z Places a aujourd’hui disparu, il en reste évidemment des traces — sur Twitch d’abord, avec des clips pour se remémorer certains moments de l’évènement. Sur le web ensuite : vous n’avez pas pu voir le Z Places ? On vous raconte l’essentiel de ces trois jours d’activité. Pour celles et ceux qui ont vécu Reddit Place, cela vous rappellera quelques souvenirs.

Le timelapse du Z Places lors du Z Event 2022

Il y a désormais un timelapse officiel du Z Places, qui a été publié dans la soirée du 13 septembre sur la chaîne YouTube de Zerator, l’organisateur du Z Event. La vidéo, longue de 4 minutes, montre ainsi en accéléré l’évolution de la toile, l’émergence et la disparition de certains logos, mais aussi certaines offensives et défenses sur tel ou tel dessin.

Le timelapse fournit un point de vue différent de ce que les internautes ont pu voir durant le Z Event, car il était en impossible de tout suivre . Cela permet aussi de voir des visuels qui ont été manqués. Notez que les deux sections blanches constituent les zones supplémentaires de la toile, qui étaient indisponibles au début du jeu — il fallait que des paliers soient débloqués pour les voir.

Les timelapses offrent un autre point de vue de /r/Place, puisque tout au long de l’aventure, certains dessins n’ont pas survécu — on ne les voit par exemple sur les captures d’écran censées montrer la situation juste avant la disparition de toutes les tuiles. On peut ainsi voir l’évolution de la fresque, l’extension de certains dessins, la disparition d’autres, etc.

Zerator-je-n’attaque-pas-la-Bretagne-mais-en-fait-si. // Source : Capture d’écran

Peut-être que la future édition du Z Event, attendue en 2023, proposera encore un Z Places. On devine que c’est le souhait de bien de Bretons et de Bretonnes, puisque leur drapeau en pixels a été bien malmené durant l’évènement — et qu’ils ont hâte de prendre leur revanche. Et, d’ailleurs, Zerator, en a profité pour les troller dans les commentaires sur YouTube

« Pour ma part, j’ai aussi pas mal participé et on peut voir certaines traces, Profond respect pour les Bretons qui se sont beaucoup fait attaquer tout le week-end par des communautés venues de partout (personnellement, je n’ai mis aucun pixel sur leur drapeau par respect) », écrit-il, alors qu’il a évidemment été l’un des plus actifs pour les enquiquiner.