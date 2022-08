Les développeurs de Call of Duty: Warzone ont récemment montré un costume de chien. Problème ? Il ressemble un peu trop à la création d’un artiste, qui l’a fait savoir.

« Même si je suis un joueur de Call of Duty, je suis déçu de voir mon travail être plagié par une grande entreprise comme Activision », déplore Sail Lin dans un tweet publié le 29 juillet 2022. Cet artiste s’est rendu compte que Call of Duty: Warzone s’apprêtait à intégrer un costume à l’effigie d’un chien Samoyède, lequel ressemble étrangement à une création qu’il avait publiée en 2019 sur ArtStation.

Sail Lin n’a pas été contacté, ni par l’éditeur Activision, ni par le studio Raven Software. « J’ai contacté Activision pour une explication, voire une compensation, et j’espère que cette situation sera bientôt résolue. En tant qu’artiste indépendant, je ne peux rien faire d’autre, et je me dois d’en parler pour éviter que cela arrive de nouveau dans le futur », témoigne-t-il. Hélas, des accusations de copie sont loin d’être rares dans le milieu.

Activision pris la main dans le sac

Comme l’indique Polygon dans un article publié le 29 juillet, le communiqué original a été modifié sur le blog de Raven Software. La première version montrait bien la tenue problématique selon cette archive, quand l’actuelle, publiée le lendemain, a remplacé les captures d’écran. Sur la version française du site dédié à Call of Duty: Warzone, on remarque un changement dans l’illustration attachée au communiqué : alors que la miniature affichée sur la page principale arbore toujours le chien, ce n’est pas le cas quand on clique sur l’actualité.

Miniature Image dans le communiqué

Tout porte à croire que Raven Software et Activison essaient de se faire tout petits dans cette affaire, les preuves, notamment documentées dans cette vidéo, étant accablantes et difficilement contestables. Il suffit de comparer rapidement l’original et la copie pour se rendre compte de la ressemblance.

La ressemblance est irréfutable. // Source : Capture YouTube

Quand on parcourt le compte ArtStation de Sail Lin, on se rend compte qu’il est spécialiste de l’anthropomorphisme : depuis des années, il s’amuse à imaginer des animaux humanoïdes qui enfilent une tenue militaire. Outre le Samoyède qui a tapé dans l’œil de Raven Software, on trouve d’autres races de chien, un crocodile, un panda roux ou encore un ours blanc. Bref, si vous voulez intégrer un soldat animal dans votre jeu, Sail Lin semble être la personne à contacter. Hélas, Activision a semble-t-il oublié de le faire dans le cas de Call of Duty.