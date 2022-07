Le point commun entre des vidéos d’animation qui expliquent le fonctionnement de machines, des jeux de figurines, des tutos d’aquarelle, des « icebergs » et la culture urbaine ? Notre sélection de chaînes YouTube pour le mois d’août 2022.

Sur Numerama, on aime bien la vidéo. On a d’ailleurs des chaînes sur YouTube, Instagram, TikTok — vous pouvez nous retrouver là-bas. Mais on est également ravi de voir le contenu d’autres créateurs et créatrices. Cela fait d’ailleurs depuis 2016 que l’on propose une sélection mensuelle de chaînes YouTube. Vous en voulez plus ? Alors n’hésitez pas à parcourir nos archives !

Thomas Schwenke

Vous êtes-vous déjà demandés comment les choses fonctionnaient ? Une boîte de vitesses automatique ? Un embrayage ? Une centrale éolienne ? Un frein à disque ? Un réfrigérateur ? Un AK-47 ? Thomas Schwenke aussi, mais il ne fait pas que cela : il apporte aussi des explications à travers des vidéos d’animation de quelques minutes. Éclairant !

French Wargame Studio

Voilà une chaîne qui plaira aux amoureux et amoureuses des jeux de figurines à la Warhammer. La chaîne French Wargame Studio fournit des rapports de bataille, des guides et des directs sur la peinture des personnages. Évidemment, mieux vaut connaître un peu cet univers pour bien profiter de la chaîne. Mais si vous avez lu dans le temps White Dwarf, vous devriez vous y retrouver.

Watercolor by Shibasaki

On ne partage pas souvent des vidéos qui ne sont pas en français, mais ça ne veut pas dire qu’il faut se priver de quelques pépites. Watercolor by Shibasaki mérite de s’y attarder : il s’agit d’un professeur de dessin japonais, Harumichi Shibasaki, qui se filme en train de donner des cours d’aquarelle. Allez donc chercher votre chevalet, votre toile, vos pinceaux et vos couleurs, et c’est parti !

Farod

Vous connaissez le concept d’iceberg en jeu vidéo ? C’est une manière de visualiser les rumeurs, légendes et secrets autour d’une œuvre. Plus on s’enfonce sous la surface de l’eau, plus on tombe sur des histoires… étonnantes. Farod propose diverses vidéos sur sa chaîne YouTube, mais ses immersions sur Super Mario 64 et The Legend of Zelda : Ocarina of Time sont surprenantes.

Urban Bloc

Alors comme ça, on aime la mode et la culture urbaine ? Dydy Toki aussi. Sur sa chaîne YouTube Urban Bloc, la vidéaste partage des chroniques sur le monde du rap et du style — Nas, Aya Nakamura, DMX, Rihanna, Drake, Childish Gambino et d’autres. Seul regret : la chaîne n’a plus guère été mise à jour depuis quelque temps. Mais il y a assez de contenus pour s’occuper !