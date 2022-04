Les grandes chaînes TV ainsi que plusieurs comptes YouTube et Twitch ont prévu des éditions spéciales, pour le premier tour de l’élection présidentielle 2022.

Le tant attendu résultat du premier tour de l’élection présidentielle sera dévoilé ce dimanche 10 avril 2022 à 20h. De nombreuses chaînes vont diffuser la traditionnelle soirée électorale avec au programme des invités politiques, représentants des partis et des débats jusqu’à l’heure fatidique pour poursuivre ensuite avec les commentaires des heureux et des déçus.

Si les pourcentages de vote ne sont pas communiqués avant l’heure précise, c’est tout simplement, car il est illégal de diffuser les résultats avant la fermeture du dernier bureau, à 20 h, y compris dans les collectivités où le scrutin se sera déroulé la veille.

Par ailleurs, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages interdisent également la diffusion des sondages électoraux. En revanche des estimations commencent déjà à être communiquées dès 19h – les bureaux ne ferment qu’à 20h dans les grandes villes – ce qui permet de se faire une idée du résultat final.

Voici où vous pourrez suivre le déroulé de la soirée électorale de ce dimanche.

Comment suivre le résultat du premier tour l’élection présidentielle ?

Deux choix s’offrent à vous : depuis la traditionnelle télé ou en ligne, sur le web. Les deux principales chaînes, TF1 et France 2, ont chacune prévu une soirée, mais qui se terminera à des heures différentes.

Sur la une, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront aux commandes d’une édition spéciale à partir de 18h30 avant de rendre l’antenne à 21h30 pour une rediffusion des Visiteurs.

France 2 a préféré voir grand en revanche. La chaîne proposera une émission de réactions et de débats jusque tard dans la nuit. Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse recevront leurs invités dès 18h35. Le groupe France TV mise sur les avancées technologies puisque les participants évolueront dans un tout nouveau décor incluant de la réalité augmentée.

Soirée plus tranquille sur France 3 avec Carole Gaessler et Francis Letellier qui assureront la présentation jusqu’à 21h et sur M6 qui se se contentera d’une édition spéciale de son 19.45.

Plusieurs chaînes YouTube et Twitch ont été très actives pendant la présidentielles et continueront à l’être pour les résultats Source : Jean Massiet

Côté web, toutes les chaînes citées sont disponibles en ligne, mais on peut aussi mentionner quelques comptes YouTube et Twitch qui ont d’ores et déjà annoncé une soirée spéciale :

Jean Massiet, avec plus 150 000 abonnés sur Twitch, sera en direct de 18h à 23h. Pour cette édition, il a récupéré les droits de diffusion des images de BFMTV.

L’équipe de Hugodécrypte propose aussi de suivre le résultat en direct depuis la chaine Twitch (plus 217 000 abonnés) du média en ligne.

Le journaliste David Dufresne sera aussi en ligne sur son compte Twitch (16 400 abonnés) dès 18h de dimanche depuis le QG de la France Insoumise.

