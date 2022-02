À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a pris la parole publiquement pour annoncer la réponse de la France, dans une allocution qui était visiblement pré-enregistrée.

Emmanuel Macron a pris la parole ce 24 février 2022 après que Vladimir Poutine a ouvertement déclaré la guerre à l’Ukraine.

« Les événements de cette nuit sont un tournant dans l’histoire de l’Europe et de notre pays, ils auront des conséquences durables et profondes sur nos vies, sur la géopolitique de notre continent », a-t-il annoncé.

Quelques heures plus tôt, il avait annoncé : « La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre.»

Comment suivre en direct les annonces sur l’Ukraine et la Russie d’Emmanuel Macron

Quand ? Le président était censé parler à 13h15, mais a pris un peu de retard.

Où ? Sur YouTube dans la vidéo ci-dessous.. Cette allocution a également été diffusée sur de nombreuses chaines d’information, que vous pouvez suivre en streaming en ligne, comme sur France Info ou LCI.