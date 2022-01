14 910 $ pour un milliard de vues : MrBeast révèle les salaires (très bas) de TikTok

MrBeast, l’un des créateurs de contenus les plus populaires d’Internet, qui accumule des milliards de vues sur de nombreuses plateformes, a dévoilé le montant qu’il a gagné sur TikTok : 14 900 dollars. Un chiffre particulièrement bas, révélateur des problèmes que traverse la plateforme.

32,6 millions d’abonnés, plus de 312 millions de « j’aime » et des millions de vues sur chacun de ses TikTok. MrBeast, l’un des créateurs de contenus les plus célèbres d’Internet, est également l’un des plus suivis sur TikTok. Malgré tout cela, depuis avril 2021, date à laquelle la plateforme a commencé à rémunérer les créateurs, MrBeast n’a reçu que 14 900 dollars (13 215 euros). C’est ce qu’il a indiqué sur Twitter le 21 janvier 2022.

Here’s mine, I’m 2 lazy to count the views on my tik toks but it’s prob over a billion views pic.twitter.com/D8cSrBdXsZ — MrBeast (@MrBeast) January 21, 2022

La somme en soi n’est pas négligeable. Mais, en prenant en compte le fait que MrBeast a réalisé plusieurs centaines de millions de vues, et en comparant TikTok aux autres réseaux sociaux, il devient évident que l’app fait face à un gros problème : elle ne rémunère pas assez ses stars. Et cela pourrait avoir impact non négligeable sur son futur.

Que se passe-t-il avec le Creator Fund de TikTok ?

MrBeast n’a pas lancé le débat seul : son tweet était une réponse à Safwan AhmedMia, plus connu sous le nom de SuperSaf sur TikTok. Il est le premier à avoir levé le voile sur les montants versés aux créateurs de la plateforme. Pour sa part, depuis le début du mois d’avril 2021, date du début du programme de rémunération des créateurs, Safwan explique avoir accumulé « 25 millions de vues ». Le tout, pour 112 dollars. « TikTok, en tant que plateforme pour les créateurs, a un énorme potentiel », continue-t-il dans son tweet, « mais je pense qu’il faut qu’ils s’améliorent au niveau du partage des revenus ».

Lancé le 25 mars 2021, le TikTok Creator Fund est réservé aux créateurs ayant fait « au moins 100 000 vues authentiques sur leurs vidéos dans les 30 jours précédents », explique le site dédié. « Il ne s’agit pas d’une bourse, ou d’un programme de partage de revenus publicitaires. Les créateurs reçoivent des fonds dont le montant est basé sur de nombreux facteurs. Les créateurs savent que la performance sur TikTok est dynamique — elle change naturellement — donc les fonds fluctueront également. »

Plus précisément, « les fonds que percevra chaque créateur seront calculés en fonction du nombre de vues, l’authenticité de ces vues, le taux d’engagement sur les contenus, et sur le respect des conditions d’utilisation de la plateforme. Le total changera tous les jours, et sera dépendant du nombre total publié ce jour par la communauté, ce qui veut dire qu’il fluctuera en fonction de la quantité de contenu publié ». En clair, les règles sont extrêmement compliquées, le tout pour un résultat particulièrement décevant.

Un autre détail montre que le programme ne semble pas du tout adapté à l’app : TikTok s’est initialement engagé à verser 200 millions de dollars (soit 276 millions d’euros) en tout aux créateurs sur les 3 prochaines années. Au vu de la popularité de l’app, et du nombre d’utilisateurs et de vidéos dépassant chaque jour les 100 000 vues, ce chiffre paraissait extrêmement limité, et TikTok a depuis annoncé que 2 milliards de dollars seraient alloués aux créateurs. Malgré cette hausse, et bien que TikTok précise qu’il n’y a « pas de limite fixée pour l’argent que nous donnerons aux créateurs de manière journalière », il semble que ces dernières soient assez basses.

Pourquoi le Creator Fund est si important pour le futur de TikTok

Si MrBeast, qui est le 40e créateur de contenu le plus populaire sur la plateforme et compte, selon lui, plus d’un milliard de vues sur ses vidéos, n’a touché que 14 900 dollars depuis avril 2021, que gagnent les influenceurs moins célèbres ? Certainement pas assez pour se permettre de faire quoi que ce soit de concret avec les sommes touchées. Or ce sont souvent ces créateurs plus petits, mais plus nombreux, qui représentent le cœur des réseaux sociaux. Et si TikTok n’arrive pas à les rémunérer assez, il n’est pas sûr que la plateforme arrive à les retenir.

MrBeast est une star sur TikTok, et il n’a pourtant gagné que 15 000 dollars depuis avril. // Source : MrBeast / YouTube

Le problème de la monétisation des plateformes n’est pas récent. YouTube est de plus en plus critiqué par les créateurs pour sa monétisation en constante baisse. C’est également le cas sur Twitch, où les streameurs et streameuses se plaignent de plus en plus des commissions que perçoit la plateforme : entre 30% et 50% des revenus d’une chaîne. Mais YouTube et Twitch ont l’avantage sur TikTok, notamment parce qu’ils versent des sommes très importantes aux créateurs et créatrices les plus populaires. Le leak de Twitch avait notamment révélé les salaires des top streameurs dans le monde, dont certains dépassent le million de dollars.

TikTok n’a, pour l’instant, pas de véritables concurrents, les Reels lancés par Instagram n’ayant pas réussi à supplanter les versions originales. Mais Instagram commence à introduire des moyens de rémunérer ses créateurs, et les vidéastes de TikTok pourraient bientôt être tentés de quitter le réseau social pour migrer vers un concurrent qui paie mieux. TikTok est l’une des apps les plus populaires au monde, mais rien ne dit qu’elle pourra le rester longtemps si elle ne change pas sa monétisation, et qu’elle perd ses stars.