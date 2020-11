Le nouveau président des États-Unis n'a pas encore été désigné vainqueur, car les dépouillements sont encore en cours. Cependant, Donald Trump a déjà publié deux messages sur les réseaux sociaux qui laissent entendre qu'il serait largement en tête, voire qu'il s'agirait d'une « grosse victoire ». Twitter et Facebook ont apposé des avertissements devant ces publications.

« Je ferai une grande allocution ce soir. Une grande VICTOIRE ! », a publié Donald Trump le 4 novembre à 6h30 du matin (heure française) sur son compte Facebook officiel, suivi par 30 millions de personnes.

Quelques minutes plus tard, il a donné une courte conférence de presse au cours de laquelle il a revendiqué sa victoire : « Nous avons remporté cette élection », a-t-il assuré, alors que tous les votes pour l’élection présidentielle de 2020 n’ont pourtant toujours pas été dépouillés aux États-Unis.

Facebook n’a mis que 30 minutes avant d’apposer une message d’avertissement sous les deux dernières publications du président américain actuel. On peut y lire : « Le décompte des voix est en cours. Il n’y a pas encore de candidat donné gagnant pour les élections américaines de 2020. »

L’autre message publié par Donald Trump, quasiment au même moment, dans lequel Trump annonce que les démocrates essaieraient de « voler » l’élection et qu’il serait « largement en avance » a également été complété par Facebook de cet avertissement. Celui-ci n’empêche pas aux abonnés de l’homme politique de voir son message, mais apporte du contexte et des ressource sur le dépouillement des votes en cours — qui est encore très serré à 8h30 en France, l’heure où nous écrivons ces lignes.

Twitter a pris une position légèrement différente. Le message dans lequel Donald Trump accuse ses adversaires de fraude électorale a immédiatement été masqué, et un avertissement a été ajouté : « Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique. »

En revanche, le tweet dans lequel le président actuel revendique une « grande victoire » n’a pas été caché, car Twitter estimerait que la manière dont la phrase est formulée ne permettrait pas précisément de savoir de quelle victoire Donald Trump parlerait.

We placed a warning on a Tweet from @realDonaldTrump for making a potentially misleading claim about an election. This action is in line with our Civic Integrity Policy. More here : https://t.co/k6OkjNXEAm

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 4, 2020