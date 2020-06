Les vélos électriques en free floating d'Uber ont disparu de la capitale française. JUMP avait déjà retiré tous ses deux-roues de Bruxelles il y a un mois.

Il n’y a quasiment aucun vélo rouge JUMP dans Paris, ce lundi 15 juin 2020, a-t-on pu constater dans l’application Uber, après que le Parisien a repéré cette absence dans la matinée. Lorsque l’on se connecte dans l’app Uber, qui est propriétaire des vélos électriques en libre-service JUMP, on observe qu’il ne reste qu’une poignée de deux-roues répartis dans la capitale.

Il y a une dizaine de jours, il y en avait près de 3 000, rappelle le site Fluctuo, qui agrège en temps réel les données des API des applications de nouvelles mobilités comme les plateformes de partage de vélos, scooter ou trottinettes électriques. Ce dernier confirme qu’à la date du 14 juin, il n’y avait déjà plus que 220 vélos JUMP dans toute la ville, et que la tendance est décroissante depuis une semaine.

Jump is removing its bikes from Paris.

Yesterday (June 14th), there were less than 220 bikes available vs 3,000 on June 5th pic.twitter.com/QlMY7dWRkO

— fluctuo (@fluctuo) June 15, 2020