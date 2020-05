Le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime ce jour pour définir les conditions de la phase 2 du déconfinement. Vous pouvez suivre ces annonces en direct à partir de 17h. Voici comment.

Le 28 avril 2020, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait le plan déconfinement. Un mois plus tard, le 28 mai, la phase 2 de ce plan va être présentée aux Françaises et aux Français. Alors que la présence du coronavirus s’atténue sur le territoire, plusieurs départements et territoires, en métropole et outre-mer, sont encore « en rouge ». Ce code couleur les empêche de procéder à une augmentation des libertés des citoyens et correspond à une situation sanitaire encore complexe à gérer.

Hier, les députés et sénateurs votaient pour l’utilisation de l’application StopCovid, élément numérique de la phase 2 du déconfinement, ô combien contesté.

Où et quand suivre l’allocution du Premier ministre à l’Assemblée nationale

Il n'est pas impossible que le discours soit également mis en ligne sur YouTube sur la chaîne de l'Élysée, mais pour l'instant, il n'y a pas de lien accessible.

Qu’est-il attendu dans cette déclaration ?

Les données sur l’épidémie de coronavirus en France étant publiques et diffusées tous les jours par le gouvernement, chacun saura apprécier le recul de l’épidémie de manière générale. Au 27 mai, on déclarait en France 191 nouveaux cas confirmés et 66 morts de la maladie covid-19. Cela signifie dans le même temps que la pression hospitalière diminue et que le confinement et les gestes barrières bien appliqués permettent toujours de briser efficacement les chaînes de transmission du virus. On peut donc s’attendre à un retour à un nouveau pas vers un retour à la normale pour l’activité des entreprises et les déplacements des citoyens.

France Inter a obtenu par une source les grandes lignes des annonces du gouvernement prévues à 17 heures. Ces éléments issus du conseil de sécurité doivent encore être confirmés par les déclarations officielles, qui ne manqueront pas d’y ajouter, quoi qu’il en soit, des précisions.

Levée de la limite des 100 km : il semblerait que les 100 km autorisés jusqu’à présent ne soient plus une limite de déplacement.

: il semblerait que les 100 km autorisés jusqu’à présent ne soient plus une limite de déplacement. Plus aucune région en rouge : l’amélioration de la situation sanitaire permet au gouvernement de sortir toutes les zones du rouge. L’Île-de-France, Mayotte et la Guyane auraient un nouveau code couleur, orange, pour signifier un moment de transition.

: l’amélioration de la situation sanitaire permet au gouvernement de sortir toutes les zones du rouge. L’Île-de-France, Mayotte et la Guyane auraient un nouveau code couleur, orange, pour signifier un moment de transition. Restaurants et cafés vont rouvrir en terrasse. Les parcs et jardins seront rouverts en Île-de-France, un souhait formulé dès le début du déconfinement par la maire de Paris Anne Hidalgo.

La prochaine date importante du déconfinement devrait être le 22 juin 2020, où il sera question, immanquablement, de la saison estivale où les établissements touristiques jouent leur santé financière.

