Elon Musk et YouTube ont annoncé qu'ils planteraient chacun un million d'arbres. Cela fait partie d'une grande levée de fonds organisée par des vidéastes.

Ces dernières heures, quelques géants de la tech et célébrités ont annoncé qu’ils allaient planter des centaines de milliers d’arbres. Elon Musk s’est même renommé Treelon (contraction de « tree » soit arbre en anglais et de son nom) sur Twitter. Mais pourquoi au juste ?

Elon Musk a envoyé un tweet le 28 octobre 2019. Il réagissait à une publication de MrBeast, un vidéaste qui expliquait avoir « déjà planté 6 millions » d’arbres.

Sounds cool. Where are the trees being planted & what kind of trees ? — Treelon (@elonmusk) October 28, 2019

Elon Musk lui a répondu : « Ça a l’air cool. Où seront plantés les arbres et quel type d’arbres ce sera ? ». Il a plus loin expliqué qu’il « fera don d’un million d’arbres ».

Ok, sounds legit, will donate 1M trees — Treelon (@elonmusk) October 29, 2019

Cela faisait référence à une grande opération organisée par MrBeast et suivie par plusieurs centaines de vidéastes. Elle vise, comme on vous l’expliquait dans un article, à planter 20 millions d’arbres dans le monde afin de limiter le changement climatique. Ce type d’initiatives est encore controversé dans la communauté scientifique (certains pensent par exemple que cela ne vaut rien si l’on ne réduit pas en parallèle les émissions de CO²), mais les vidéastes semblent conscients de ces limites. Pour eux, c’est avant tout un moyen de sensibiliser à la cause écologique et à faire bouger les politiques sur le sujet.

Opération de com’ ou véritable conscience écologique ?

Elon Musk a finalement participé au projet en donnant un million de dollars, sur un objectif total de 20 millions, à atteindre d’ici la fin de 2019. Comme l’a fait remarquer un internaute, le prénom Elon signifierait d’ailleurs « chêne » en hébreu.

I heard about @elonuniversity, but this information was new : "Half of the flame-leaf is made up of the shape of an oak leaf, symbolizing the connection to the university’s name ; Elon is the Hebrew word for oak and the college was founded in a grove of stately oak trees in 1889." pic.twitter.com/WGIa1DG5eI — Renata Konkoly 👻 (@RenataKonkoly) October 30, 2019

C’est pour ces raisons qu’il a décidé de se renommer sur Twitter, en changeant son pseudonyme par Treelon.

Elon Musk n’est pas le seul à avoir annoncé un don important. Sous son tweet, YouTube a ainsi rappliqué pour soutenir qu’il suivrait le mouvement… en donnant aussi un million de dollars pour soutenir le projet.

Can confirm it's legit. And we'll match the next million to keep #TeamTrees growing🌲 — B🎃🎃Tube (@YouTube) October 30, 2019

Pour le moment, ce don n’a pas encore été versé, contrairement à celui d’Elon Musk. Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a donné 150 000 dollars, le DJ Alan Walker 100 000. Des vidéastes ont aussi participé comme MrBeast, l’organisateur du projet, ou

Jeffree Star, un spécialiste de la beauté sur YouTube. Le streameur Ninja et sa compagne et manager, Jessica Blevins, ont versé 15 000 dollars.

D’autres géants de la tech comme le patron d’Amazon, Jeff Bezos, ont été interpellés par des internautes pour participer. Pour le moment, il n’a rien annoncé. Cela pourrait prêter à sourire, car Amazon n’est pas réputé pour ses engagements environnementaux. Même si la firme fait des efforts, en matière de gestion de ses déchets par exemple, ses employés lui reprochent de ne pas prendre de mesures d’envergure.

Elon Musk de son côté, est plus engagé en la matière. Il multiplie les prises de parole à ce sujet, appelant par exemple à une révolution contre les énergies fossiles, et se présente régulièrement comme un écologiste convaincu. Comme l’expliquait le magazine Epoch, cette posture n’est pas tout à fait dénuée d’intérêt. Le milliardaire en a aussi fait un business, avec ses panneaux solaires et voitures électriques haut de gamme. Il est d’ailleurs critiqué, car quelques jours avant son don, il avait annoncé ne plus avoir d’argent, pour éviter une amende pour diffamation.

Pour le moment, les vidéastes ont récolté plus de 8 millions de dollars.