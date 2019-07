Le rapport de l'Anses est sans équivoque : les particules ultrafines, le carbone suie et le carbone organique sont causes d'atteintes respiratoires et cardiovasculaires, ainsi que de décès anticipés. Le trafic routier fait partie des principales causes. Voici les solutions proposées par l'agence.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié, ce 16 juillet 2019, un rapport sur l’effet sanitaire néfaste des particules dans l’air extérieur. Le trafic routier est tout particulièrement mis en cause.

Parmi les effets confirmés par l’agence, on trouve les atteintes respiratoires et cardiovasculaires ainsi que les décès anticipés, causés par les particules ultrafines, le carbone suie et le carbone organique. Pour l’ensemble de son étude, l’Anses affirme avoir « des niveaux de preuve forts ».

Une évolution technologique nécessaire

L’étude de l’Anses appuie sur la combustion de charbon, de produits pétroliers et de biomasse comme sources de particules aux effets sanitaires néfastes. Mais, au même niveau, elle place le trafic routier parmi ces plus grandes sources.

Pour réfléchir aux solutions, l’agence a construit différents scénarios d’extrapolation, à partir des évolutions technologiques possibles des véhicules à l’horizon 2025. Par exemple, le scénario FAP/S1 se base sur une « généralisation du filtre à particules et évolution concomitante de la réglementation des émissions (normes Euro) à cet horizon », tandis que le scénario S2 postule un « recul marqué des motorisations Diesel au profit des motorisations essence pour les véhicules légers ».

Véhicules électriques + réduction du trafic = win

En combinant les conclusions de chaque prospective, l’Anses recommande fortement de poursuivre les évolutions technologiques des véhicules automobiles, qui constituent dans chaque scénario la marque d’une réduction des émissions de particules.

Et il y a même une voie idéale : pour réussir à réduire d’au moins 30 % les émissions de carbone suie et de PM 2,5 produites chaque année par le trafic routier en zone urbaine, le scénario prospectif de l’Anses confirme l’utilité d’une généralisation des véhicules électriques, en plus de la réduction du trafic.

Les politiques publiques doivent s’axer sur le transport propre

Concrètement, l’agence en arrive donc à deux solutions qui doivent selon elle être urgemment renforcées dans les politiques publiques :

La promotion des « transports alternatifs », en quittant le thermique pour l’électrique, permettrait de « réduire drastiquement l’émission de polluants ».

Au-delà de cette transition dans les véhicules, pour réduire le trafic dans son ensemble il faut un « renforcement des transports en communs, de l’intermodalité et de modes actifs de transport (marche à pied, vélo,…) ».

Les collectivités locales sont déjà nombreuses à avoir adopté des mesures permettant de faire la promotion de ces deux solutions. En plus de la circulation alternée en Ile-de-France (au bilan mitigé), des subventions sont apportées pour l’achat de voitures, vélos et scooters électriques.

L’ambition est aussi gouvernementale. En février 2019, lors du centenaire de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, Emmanuel Macron a annoncé tout un plan pour soutenir les voitures électriques : en plus de maintenir le bonus, l’État français soutiendra par exemple la création d’une filière de batteries. L’objectif est d’atteindre le million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022 en France, soit 800 000 de plus qu’en 2018. De quoi aller dans le sens des recommandations de l’Anses.



Crédit photo de la une : Ruben de Rijcke Signaler une erreur dans le texte