Donald Trump a convié le patron de Twitter, Jack Dorsey, à une réunion à la Maison-Blanche. L'occasion de parler des mesures pour fiabiliser les débats en vue de la prochaine élection américaine... et du nombre d'abonnés au compte du président.

Depuis l’accession au pouvoir de Donald Trump, les relations entre le président des États-Unis et Twitter n’ont pas toujours été au beau fixe. Dès 2016, le fondateur du réseau social, Jack Dorsey, a admis que la situation était compliquée. Un an plus tard, l’autre fondateur, Evan Williams, a même exprimé ses regrets pour l’appui supposé que le service aurait apporté dans la notoriété de l’homme d’affaires.

Aujourd’hui encore, il y a de la friture sur la ligne. Preuve en est avec la récente entrevue privée organisée à la Maison-Blanche entre Jack Dorsey et Donald Trump.

Alors que le chef de l’État se félicitait de la formidable réunion survenue le 23 avril avec le patron du réseau social pour discuter de « beaucoup de sujets concernant la plateforme et le monde des réseaux sociaux en général », le ton était beaucoup plus plaintif la veille. Le président américain s’est dit maltraité par le site, qui jouerait d’après lui à un jeu-politique anti-Républicain.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue ! pic.twitter.com/QnZi579eFb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019