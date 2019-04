Des cagnottes ont été lancées en ligne suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Des internautes se sont interrogés sur la fiabilité de leurs créateurs.

En voyant la cathédrale de Notre-Dame de Paris incendiée lundi 15 avril, des associations qui travaillaient à sa rénovation ont eu le sentiment que tout leur travail était soudainement réduit à néant. Très vite, des dons importants ont été annoncés de la part de grandes fortunes françaises. De nombreuses cagnottes ont été ouvertes à destination des particuliers, notamment sur le site Leetchi.

Quelles sont les cagnottes légitimes ?

On compte actuellement une dizaine de cagnottes rien que sur ce site. Elles vont de 0 à 16 000 euros récoltés. Beaucoup d’internautes se sont interrogés sur la légitimité de ces levées de fonds : il n’est pas simple de savoir qui en est à l’origine, et si l’argent servira bien à la rénovation de l’édifice parisien.

Le site Leetchi a invité sur Twitter à participer à la cagnotte la plus populaire, celle sur laquelle il y a actuellement près de 16 000 euros.

Elle a été créée par un « anonyme parisien », qui a publié un message précisant ses intentions en fin de soirée le 15 avril. Il explique avoir été contacté par les services de mise en conformité et de certification de Leetchi. Le rôle de ce dernier est de s’assurer que les fonds versés sur une cagnotte soient bien versés à la personne ou l’édifice indiqué. En l’occurrence, l’argent récolté reviendra à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ainsi qu’au diocèse.

D’autres cagnottes ont été vérifiées par Leetchi, comme celle lancée par un entrepreneur et sur laquelle il y a environ 1 500 euros. Elle sera versée non pas directement à la cathédrale mais, comme le stipule son créateur, directement à la Fondation du patrimoine. Il s’agit d’un organisme privé à but non lucratif spécialisé dans la préservation du patrimoine. Il a lancé sa propre cagnotte, que vous pouvez trouver sur le site de la Fondation.

Pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres nous lançons un appel international. Tous les dons reçus seront intégralement versés au chantier de restauration. ➡https://t.co/QAB3kEZRlq pic.twitter.com/XRIObHFLbW — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) April 15, 2019

Il existe enfin une cagnotte pour l’archevêché de Paris, qui a recueilli un peu plus de 3 000 euros.

Une souscription nationale ouverte le 16 avril

Leetchi a expliqué sur Twitter qu’il surveillait toutes les cagnottes concernant Notre-Dame de Paris et que ses équipes seront « très vigilantes » quant à leur utilisation. Le site peut en effet se réserver le droit de bloquer une cagnotte, s’il émet des doutes sur sa crédibilité. Par mesure de précaution, il est tout de même préférable de se concentrer sur les cagnottes dont les créateurs ont pris contact avec Leetchi, citées dans cet article.

Le site, qui prélève normalement une commission sur les dons, a été interrogé sur l’abaissement voire la suppression de ces frais à titre exceptionnel, pour les cagnottes sur Notre-Dame de Paris. Il a répondu que cette question n’était « pas vraiment la priorité dans l’immédiat » mais qu’il y aurait « évidemment un geste » de leur part.

Contacté, Leetchi n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.

Lors d’une allocution, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une souscription nationale dédiée à la rénovation du bâtiment, qui devrait se faire ce 16 avril.