Marie Turcan - il y a 13 minutes Tech

Un documentaire sorti en février dernier permet de visiter certains éléments de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui ont disparu dans un immense incendie, lundi 15 avril 2019.

La cathédrale de Notre-Dame de Paris a pris feu ce lundi 15 avril 2019 au soir : il a fallu une dizaine d’heures pour que le feu soit totalement maîtrisé par les pompiers. Les dégâts sont immense : une grande partie de la toiture et de la charpente a brûlé, tandis que la flèche du monument s’est effondrée, trop haute (93m) pour être sauvée à temps.

Certains éléments tombés sous les flammes ont été immortalisés dans un récent documentaire qu’a repéré en premier l’Usine Digitale. Il s’agit de la société française Targo qui a réalisé un reportage d’une dizaine de minutes, en réalité virtuelle, sur les coulisses de Notre-Dame de Paris.

Visiter le clocher à 360°

Il est ainsi possible de « déambuler » virtuellement dans l’immense bâtisse, et notamment de voir des éléments qui ont tristement disparu au cours de l’incendie, comme le clocher de la cathédrale. On y voit aussi l’orgue de Notre-Dame et ses 5 claviers qui est, lui, resté intact, a confirmé le premier adjoint à la mairie de Paris ce 16 avril.

Patrick Chauvet, le Recteur-Archiprêtre des lieux, est au cœur du documentaire intitulé L’homme derrière Notre-Dame. « C’est un lieu un peu magique », l’entend-on dire. Il y raconte notamment comment il se battait pour trouver des fonds pour la remise en état du bâtiment, propriété de l’État. Il disait avoir besoin de 60 millions d’euros. Au lendemain de l’incendie, les familles françaises riches Arnault et Pinault ont promis de verser 300 millions pour reconstruire ce qui a été détruit.

Le reportage de Targo est disponible en réalité virtuelle sur de nombreuses plateformes (Samsung VR, Inception VR, CineVR Littlstar, Veer VR, Oculus Video, MyTF1VR) ainsi qu’en 360° sur YouTube.