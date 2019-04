L'ESA co-organise un concours qui permet d'envoyer un son de 30 secondes sur mars en 2021. La proposition d'internautes du forum de jeuxvideo.com est actuellement à la première place.

« Ensemble, faisons résonner le rire d’El Risitas à travers les rouges plaines de Mars ! » Si vous ne comprenez rien à cette phrase, c’est normal. C’est pourtant celle qui s’affiche actuellement en tête des résultats d’un concours organisé par l’Agence spatiale européenne revue scientifique tchèque Vesmir, comme l’ont repéré nos confrères de RTL ce 2 avril 2019.

Ce concours, lancé fin mars, a avant tout une vocation ludique pour parler au plus grand nombre de la mission européenne ExoMars 2020, qui va envoyer le premier rover européen sur la planète rouge. Il sera capable de se déplacer mais aussi de forer à deux mètres sous la surface. La mission sera lancée en juillet 2020 pour atterrir en mars 2021.

Comme le décrit le site de Vesmir, ExoMars embarquera « un dispositif de mémoire qui peut inclure votre enregistrement audio » et qui permettra de diffuser des sons sur Mars. Ces sons seront analysés dans le cadre d’une expérience qui vise à vérifier l’existence de la foudre sur mars, comme l’a relevé FranceInfo, en mesurant les « modifications du champ électromagnétique dans la bande de fréquences audibles ».

« El Risitas », un mème du forum 18-25

Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes français se mobilisent pour tenter de faire gagner leur idée.

Cette idée est surnommée « El Risitas », du nom d’un mème qui a été inventé il y a plusieurs années par des membres du forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com, connu pour héberger aussi bien des contenus anodins que d’avoir été un lieu de mobilisation pour des raids antiféministes et actes de cyberharcèlement violents.

Le 31 mars 2019, un internaute a demandé aux autres de l’aider à faire gagner un son de 30 secondes. Il s’agit d’un extrait de la voix d’« El Risitas », un cuisinier espagnol qui est devenu célèbre à la suite d’une interview télévisée dans laquelle on l’entend rire de manière particulière. Depuis, l’image de cet homme a été détournée par un grand nombre de membres du forum 18-25, ainsi que l’expression « Issou », qui se rapproche de la prononciation du mot « Jésus » par le cuisinier.

Quatre jours après le lancement du concours, El Risistas avait recueilli 849 voix, et était le premier son du concours, loin devant un faux discours de Marsiens (319 voix) et le générique de Battlestar Galactica (143 voix). N’importe qui peu voter : il suffit de s’inscrire avec une adresse mail (non vérifiée).

Il est important de noter que le vote n’a toutefois qu’un caractère indicatif : l’ESA ne sera pas tenue de diffuser le contenu qui a reçu le plus de voix — une manière de se prémunir de ce genre de mobilisations qui pourraient voir n’importe quel contenu l’emporter : « Le vote en ligne a un caractère de recommandation pour l’Organisateur qui évaluera lui-même les enregistrements et sélectionnera parmi eux 11 les plus intéressants qui seront livrés sur Mars. » Il y aura ensuite un deuxième vote parmi ces 11 contenus pré-sélectionnés pour déterminer le seul enregistrement qui sera diffusé sur Mars.