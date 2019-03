Le CEO de Twitter s'est réjouit d'avoir enregistré un podcast. Des internautes l'ont prévenu que son interlocuteur diffusait des théories anti-vaccins.

Pendant que les réseaux sociaux peinent à lutter contre la profusion de fausses informations, notamment scientifiques, le CEO de Twitter, Jack Dorsey, a visiblement passé ce combat au second plan le temps d’un enregistrement. Il s’est félicité ce mercredi 13 mars d’avoir fait un podcast avec un nutritionniste qui diffuse sur Twitter des fake-news sur les vaccins.

Le podcasteur en question s’appelle Ben Greenfield. Dans un tweet, Jack Dorsey l’a remercié quand à la « bonne conversation » qu’ils avaient eu ensemble. « J’apprécie tout votre travail de vulgarisation », a-t-il ajouté.

Thanks Ben ! Great conversation, and appreciate all you do to simplify the mountain of research focused on increasing one’s healthspan ! Grateful for you https://t.co/EDmhE3OKnk

— jack (@jack) March 13, 2019