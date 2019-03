Pour protester contre la directive Copyright, l'encyclopédie Wikipédia sera inaccessible en Allemagne le 21 mars. Un blackout qui pourrait faire boule de neige en Europe.

Va-t-on de nouveau assister à une vague de fermetures parmi les différentes versions de Wikipédia pour protester contre la proposition de directive européenne sur le droit d’auteur ? Outre-Rhin, les bénévoles contribuant à la déclinaison germanique de l’encyclopédie libre et gratuite ont en tout cas décidé de couper l’accès aux articles toute la journée du 21 mars pour marquer le coup.

La date du 21 mars a été retenue pour sa relative proximité avec celle prévue pour le vote du Parlement européen sur ce texte. Le scrutin est prévu à la fin du mois de mars en séance plénière. Des manifestations sont aussi prévues deux jours plus tard dans quelques pays européens, comme l’Allemagne, pour rendre plus concrète l’opposition à ce texte très controversé à cause de son article 13 sur le filtrage.

Le chapitre allemand de Wikipédia est pour l’instant le seul à planifier une fermeture de l’encyclopédie, selon une page détaillant les actions qui sont prévues partout en Europe. Les communautés d’autres pays ne sont toutefois pas inactives pour autant : d’autres actions sont sur la table, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques aux élus européens, de manifestations ou de publications en ligne.

The authors of the german #Wikipedia join the protests against #Article13 and the EU copyright reform. Wikipedia will not be available on 21 March, but will merely show a blackout page. #SaveYourInternet #StopArt13 #Uploadfilters #EU2303 pic.twitter.com/GrqIBRIE5x

— Savetheinternet.info (@uploadfilter) March 8, 2019