Le projet de réforme de directive du droit d'auteur en Europe a franchi une étape-clé fin février, avec l'approbation d'une commission au Parlement européen.

Il n’y aura pas eu de surprise au Parlement européen. Comme prévu, les membres de la commission des affaires juridiques ont approuvé à une large majorité (16 voix pour, 9 voix contre l’accord provisoire passé entre les négociateurs concernant la réforme des règles du droit d’auteur numérique. Ce vote, survenu le 26 février, n’est toutefois pas l’étape finale de ce texte très controversé.

L’issue du vote était anticipée par les contempteurs de ce projet de directive, à l’image de l’eurodéputée Julia Reda, l’une des figures de proue de la contestation. « Nous ne nous attendons pas à des surprises, le comité a approuvé toutes les versions de cette réforme jusqu’à présent. Le vrai combat sera lors du vote en session plénière », écrivait-elle sur Twitter le matin du vote.

Ce vote en session plénière doit survenir au mois de mars, vraisemblablement autour des 25 et 28 mars — les dates pourraient toutefois bouger d’ici là.

En analysant le vote de la commission des affaires juridiques, Julia Reda observe que les partis politiques représentés en son sein se sont répartis comme on pouvait s’y attendre : les parlementaires conservateurs, d’extrême droite et libéraux ont voté pour, les verts, les les verts, la gauche et les populistes ont voté contre, et les sociaux-démocrates sont apparus divisés.

This is how MEPs in the @EP_Legal voted on #copyright today. This vote paved the way for the final vote in plenary, where we can stop #Article11 and #Article13 ! Call your MEPs now ! https://t.co/4ug32wmkcJ #Pledge2019 #SaveYourInternet #Uploadfilter pic.twitter.com/GFdJeXbLMb

— Julia Reda (@Senficon) February 26, 2019