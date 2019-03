Le lanceur d'alerte Edward Snowden demande aux Européens de réagir contre le vote de la directive sur le droit d'auteur.

La réforme du droit d’auteur en Europe est maintenant entrée dans sa dernière ligne droite. Le moment est donc venu de se mobiliser. Après, il sera trop tard. Tel est le message qu’a lancé Edward Snowden, le célèbre lanceur d’alerte américain, le 5 mars. Sa principale crainte ? Les dispositions du très controversé article 13, qui prévoient des algorithmes pour filtrer les contenus avant leur mise en ligne.

« Dans moins d’un mois, le Parlement européen se prononcera non seulement sur une nouvelle loi sur le droit d’auteur, mais aussi sur l’avenir de l’Internet libre et ouvert : si vous êtes originaire de l’Union européenne, passez à l’action dès maintenant, allez sur le site Pledge2019 et demandez à votre représentant politique de ‘sauver votre Internet’ », écrit-il sur Twitter.

In less than a month, the European Parliament will not only decide on a new #copyright law, but also on the future of the free and open #internet : If you are from the European Union, get active now, go to https://t.co/pxiZ11AGjG and ask your representative to #SaveYourInternet pic.twitter.com/mtBKaqIX9W

