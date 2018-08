Donald Trump a lancé une vive charge contre Google, qu'il accuse de manipuler les résultats de recherche pour cacher les médias conservateurs. Une critique immédiatement démentie par l'entreprise américaine.

Le moteur de recherche Google est-il biaisé politiquement dans la manière dont il trie et présente les informations aux internautes ? C’est l’accusation très lourde lancée ce mardi 28 août par Donald Trump, dans deux messages publiés sur Twitter. Le président des États-Unis affirme même que ce déséquilibre au profit du camp libéral est voulu et organisé par la firme de Mountain View.

« Les résultats de recherche dans Google pour ‘Trump news’ ne montrent que le point de vue des Fake News Medias [une expression que Trump utilise pour cataloguer la presse qui lui déplaît, ndlr]. En d’autres termes, ils l’ont truqué, pour moi et d’autres, de sorte que presque toutes les histoires et les actualités sont mauvaises. Fake CNN est proéminent. Les médias républicains/conservateurs sont exclus », dit-il.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed !

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018