Lecture Zen Résumer l'article

Le youtubeur MKBHD, très influent dans le monde de la tech, a sorti une application de fonds d’écran. Après quelques heures de vie, elle fait déjà polémique.

Les commentaires autour de l’ascension de l’Everest d’Inoxtag vous manquent ? Le YouTube-game nous offre ce 24 septembre 2024 une autre polémique comme il en a le secret. La plus grande chaîne de la tech au monde sur YouTube, Marques Brownlee, MKBHD de son pseudo, a sorti sa première application. Nommée Panels Wallpapers, sa promesse est simple : vous offrir des fonds d’écran de qualité pour vos smartphones.

Si vous avez connu les années 1990 et les dernières pages des magazines culturels où l’on vous proposait de télécharger des sonneries pour vos téléphones moyennant des SMS surtaxés hors de prix, vous savez que le concept n’est pas nouveau. Mais bien exécuté, il aurait pu être tout à fait recevable, même en 2024 où chaque photo sur Internet peut devenir un fond d’écran : on s’échine parfois à trouver la perle rare qui va embellir nos journées, sur l’appareil qu’on utilise le plus.

Sauf que MKBHD a fait quelques erreurs, qui passent mal auprès de sa communauté.

Un freemium trop intrusif

La première critique est basée sur le modèle économique de l’application. Panels Wallpapers propose en effet deux modèles : un publicitaire et un premium (comme Numerama). Le modèle publicitaire demande à ce qu’un utilisateur regarde deux vidéos de pub avant d’accéder à une version basse définition d’un fond d’écran. Le modèle premium permet de couper la pub, mais coûte 50 € par an (une remise de lancement le rabaisse à 10 € pour une année). Une troisième option, peu mise en avant, permet d’acheter à l’unité des packs de créations.

Les critiques avancent que les autorisations demandées par l’application sont trop invasives pour l’utilisateur. Dans un tweet sur X, MKBHD affirme qu’il va regarder ce qu’il peut faire, mais difficile d’imaginer qu’il abandonnera tout le ciblage, tant la publicité ciblée est plus rémunératrice. Les 50 € pour la version premium sont aussi jugés trop élevés pour une simple application de fonds d’écran, dont certains ne sont pas forcément à la hauteur.

« Je suis désolé, mais faire payer des gens pour télécharger Orange est absurde »

Le partage des revenus plus élevé qu’Apple

MKBHD est salué d’un côté car son app met en valeur le travail de vrais artistes qu’il rémunère — il aurait pu céder à de la génération de fond d’écran par IA. Même s’il tolère que des artistes l’utilisent.

Mais de l’autre, le partage des revenus passe mal : dans son test de l’iPhone 16 (bourré d’erreurs, d’après Nicolas Lellouche qui l’a testé pour Numerama), il affirme que le partage des revenus se fera à 50 / 50. Une « commission MKBHD » qui est plus élevée que tout ce qui se pratique sur le marché (Apple a été fortement critiqué pour ses 30 % de commissions).

Une application « machine à cash » sans intérêt

Le pire, peut-être, pour celui qui s’est créé la réputation de pouvoir faire couler des entreprises avec ses reviews, est de se retrouver de l’autre côté du canon fumant de la critique. Il est vrai que créer une application pour lister des fonds d’écran n’est pas l’idée du siècle et d’aucuns se demandent si MKBHD aurait pu détruire un tel concept s’il ne l’avait pas créé.

Plus intrigant, le compte AppleLeaker sur X affirme que Panels ne serait qu’une application sortie en 2021, qui serait tombée dans l’oubli probablement par manque d’intérêt du public et que MKBHD aurait relancée. En témoigne la création du compte X, daté d’il y a 3 ans et qui dirait que le travail accompli par le youtubeur pour la sortie de son produit est encore plus infime que ce qu’on imaginait.

« On attend mieux de toi, Marquees ». // Source : Capture d’écran Numerama

S’il semble évident qu’un influenceur de son envergure peut transformer n’importe quel concept en machine à cash, permettant à une app d’être téléchargée des millions de fois dès sa sortie, il ne faudrait pas que ce pouvoir magique nuise à sa réputation à long terme.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !