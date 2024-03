Changer de regard sur les sextoys, c’est le pari de LELO, un fabricant suédois de produits premium, pensés pour prendre soin de soi et se faire plaisir. Design soigné, technologies innovantes et sensations au rendez-vous, LELO mise sur un principe simple : l’esthétique de l’objet est aussi importante que l’expérience qu’il vous procure.

Si vous en doutiez encore, l’époque du sextoy masculin couleur chair qui imite (mal) l’anatomie féminine est bien derrière nous, et c’est tant mieux. Aujourd’hui, non seulement les fabricants s’appuient sur l’exemple des sextoys féminins tout en couleurs et en courbes élégantes, mais en plus, ils sont bardés de technologies dernier cri.

Stimulateur prostatique, masseur intime boosté à l’IA et anneau vibrant 8 vitesses, LELO met les petits plats dans les grands avec ses trois derniers produits haut de gamme. Élégants, confortables et destinés à procurer des sensations inédites, voici le masseur LELO F1sV3, le stimulateur prostatique LELO Hugo 2 et l’anneau vibrant LELO Tor 3. Suivez le guide.

Jusqu’au 2 avril prochain, la marque de sextoy LELO propose à 1 000 nouveaux abonnés de sa newsletter de se voir offrir un de leurs produits. Lequel ? C’est une surprise.

Lelo F1SsV3 : le design et le confort saupoudré d’une pointe d’IA

Avec son esthétique minimaliste et ses couleurs sobres, le LELO F1sV3 ressemble autant à un sextoy que le thermos qui maintient votre café matinal au chaud. Non content de proposer un design détonnant pour un masseur intime, il est également pensé pour décupler les sensations. LELO a pris soin d’équiper son F1sV3 d’un silicone doux à l’aspect nervuré particulièrement travaillé, qui offre en rendu proche de la réalité tout en offrant à votre pénis une sensation de confort inédite.

Connecté à l’application compagnon, le F1sV3 utilise l’IA pour s’adapter à vos usages. // Source : LELO

Au-delà de la forme, les scandinaves de chez LELO ont également travaillé le fond. Avec le F1sV3, le fabricant a intégré l’IA au sein de l’application dédiée via le mode IA interactif. Un algorithme qui, selon les mouvements de va-et-vient effectués lorsque vous introduirez votre pénis dans l’objet, synchronise l’intensité des vibrations. Le masseur profite également de quatre modes de vibration intégrés et trois autres disponibles depuis l’application compagnon.

Le masseur F1sV3 est proposé en deux tailles. À gauche le modèle XL red, à droite le classique teal. // Source : LELO

Le F1sV3 est par ailleurs en deux tailles : une standard et une XL. Avec une profondeur respective de 11 et 12 cm, LELO a donc pensé ses produits pour s’adapter à toutes les morphologies.

Le tout dernier masseur intime de LELO est proposé au prix de 249 euros.

HUGO 2 : un masseur prostatique qui va d(r)oigt au but(t)

Avec son design épuré complété par un silicone doux à effet chauffant, le Lelo Hugo 2 a une promesse : vous offrir autant d’orgasmes que possible en allant titiller précisément votre prostate, ce point G situé juste avant le rectum, sous la vessie.

Seul ou à deux, le masseur prostatique HUGO 2 offre une palette variée de modes de vibrations. // Source : LELO

Avec son tout dernier stimulateur prostatique, LELO propose un produit travaillé aussi bien sur le fond que sur la forme. Par exemple, pour aider à activer cette partie de l’anatomie masculine, le stimulateur prostatique Hugo 2 s’accompagne de l’application compagnon et propose pas moins de dix modes de vibrations différents : quatre présents par défaut sur l’objet, et six supplémentaires disponibles depuis votre smartphone.

Le stimulateur prostatique Hugo 2 se connecte à l’application LELO. // Source : LELO

Autre atout de ce stimulateur prostatique dernière génération : son autonomie. Avec deux moteurs, LELO promet pas moins d’une heure d’autonomie en utilisation et 90 jours en veille. Côté dimensions enfin, avec une longueur insérable de 7,2 cm, le stimulateur prostatique assure d’aller chercher votre prostate tout en douceur.

LELO propose son masseur prostatique Hugo 2 au prix de 179 euros.

Tor 3 : l’anneau vibrant à partager à deux

Pensé pour les couples, le principe de l’anneau vibrant Tor 3 est simple : posé à la base du pénis, moteur situé vers le haut, les deux partenaires pourront profiter des sensations offertes par l’objet lors de la pénétration. Huit modes de vibrations, du plus subtil au plus intense pendant les rapports, sont alors configurables.

La partie haute du Tor 3 contient le moteur via lequel les modes de vibration sont délivrés. // Source : LELO

Tout comme les deux produits précédents, LELO a mis un point d’honneur à choisir un silicone doux pour un confort maximal lors du port de l’anneau. Souple, l’anneau pénien Tor 3 a un diamètre de 29 mm extensible et « s’adapte à toutes les morphologies » selon le fabricant.

Connecté lui aussi à l’application compagnon, l’anneau Tor 3 profite de modes supplémentaires via votre smartphone qui peut également contrôler l’objet à distance.

L’anneau vibant Tor 3 peut être contrôlé à distance. // Source : LELO

Proposé habituellement à un prix de 159 euros, le LELO Tor 3 est en ce moment en promotion à 119, 25 euros sur le site du fabricant.

L’app LELO : une mine d’informations pour prendre soin de son corps

Au-delà des options de personnalisation de votre sextoy, l’application LELO propose également une belle variété de contenus, tant sur ses produits phares que sur la sexualité en général.

L’application LELO contient de nombreux menus. // Source : LELO

Conseils, témoignages ou encore podcast sont à disposition de tous pour découvrir son corps, sa sexualité et offrir des ressources pertinentes sur une vaste quantité de sujets, histoire de ne jamais manquer d’informations ou bien juste d’inspiration. L’application LELO est disponible à la fois pour iOS et pour Android.

