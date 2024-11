Lecture Zen Résumer l'article

Une cyberattaque a touché le réseau national des missions locales. Des données personnelles ont été dérobées par le hacker.

Le ministère du Travail et de l’Emploi a révélé le 31 octobre qu’un prestataire associé aux missions locales a été ciblé par une cyberattaque. Cet incident a touché le réseau national des missions locales, compromettant la sécurité de données sensibles.

Les premières analyses indiquent que des informations personnelles ont été exfiltrées. Le hacker aurait dérobé les fichiers contenant les noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses électroniques et postales.

Les personnes concernées seront informées conformément aux règles de la CNIL. Rappelons que les missions locales proposent des solutions d’emploi et de formation spécifiques à des jeunes non inscrits dans des établissements scolaires.

Des mails mis en ligne sur un forum de hackers. // Source : Numerama

Soyez vigilants quant aux mails de phishing

Les données des jeunes ont été particulièrement exposées ces derniers temps avec des cyberattaques contre le service national universel et l’université Paris-Sorbonne.

Les personnes concernées par cette fuite doivent se montrer particulièrement vigilantes quant aux tentatives de phishing et d’usurpation d’identité. Vérifiez toujours l’adresse mail du destinataire ainsi que le nom de domaine du site. Le plus simple, si vous avez un doute, est de ne jamais cliquer et de contacter directement le prétendu auteur du mail par téléphone ou en vous connectant de manière classique sur votre compte.

