Lecture Zen Résumer l'article

Le verdict du procès de Baptiste Mortier-Dumont, alias ExperimentBoy, ex-star de YouTube spécialisée dans la vulgarisation scientifique à travers des vidéos déjantées, sera rendu mi-octobre. Il est poursuivi depuis quatre ans pour des faits de corruption de mineur dont Numerama avait révélé l’ampleur dans une enquête.

C’est une affaire judiciaire retentissante, dont la conclusion est sur le point d’être connue. Le 15 octobre prochain, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey rendra son jugement dans le « dossier ExperimentBoy », du nom de ce vidéaste sur YouTube poursuivi depuis quatre ans pour plusieurs plaintes de corruption de mineur.

L’affaire, révélée à l’été 2020 dans une enquête parue sur Numerama, a mis en lumière les témoignages de cinq personnes, mineures au moment des faits, pour des actes qui se seraient étalés de 2013 à 2019. Le vidéaste ExperimentBoy, de son vrai nom Baptiste Mortier-Dumont, majeur à l’époque, était déjà actif sur YouTube.

Il était également une personnalité publique en devenir, avec une audience significative, acquise au fil des ans — sa chaîne principale compte toujours 1,1 million d’abonnés et la secondaire 305 000, selon un pointage fait le 18 septembre. Il compte aussi des dizaines de milliers de fidèles sur TikTok, Instagram et Facebook.

Le youtubeur Experimentboy. // Source : capture d’écran

C’est à travers cette notoriété qu’ExperimentBoy aurait fait des avances à de jeunes adolescents à des fins sexuelles. Il aurait ainsi réclamé des photos et des vidéos à ses victimes, et en aurait envoyé. Ces échanges ont été de nouveau mentionnés à l’audience tenue le 17 septembre, et à laquelle le journal Mediapart a assisté.

Trois victimes retenues par la justice

Durant la procédure, la justice a retenu trois noms : deux des témoignages viennent de deux personnes qui avaient moins de quinze ans, et le troisième d’un individu qui avait plus de quinze ans, au moment des faits. Il y avait eu d’autres témoignages, mais qui ont été écartés, faute de preuves suffisantes pour corroborer les accusations.

En droit pénal, la corruption de mineur est sanctionnée par l’article 227-22 du Code pénal, qui prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces plafonds peuvent être rehaussés, en fonction des circonstances, à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende, voire dix ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Des seuils qui, dans l’affaire ExperimentBoy, semblent hors de propos. La journaliste Marie Turcan, ex-rédactrice en chef de Numerama, qui signe le papier chez Mediapart, a noté la décision du ministère public de prendre des réquisitions d’une ampleur bien plus basse : dix mois de prison et du sursis simple, ce qui dispense le prévenu d’exécuter la peine.

Un procès à la gestation difficile et longue

De fait, ExperimentBoy pourrait devenir le premier youtubeur français à être condamné pour des faits aussi sérieux. Une gravité qui, aux yeux des plaignants et de leurs avocats, ne semble pas avoir été comprise à sa juste valeur. En outre, le déroulé de l’enquête et du procès a par ailleurs fait l’objet de critiques, dont l’avocat de l’intéressé.

Ainsi, il a été pointé du doigt une seule audition d’ExperimentBoy en quatre ans, l’absence de garde et vue et une perquisition qui n’a jamais eu lieu. Pas d’exploitation du téléphone, pas de fouille du matériel informatique. À cela se sont ajoutées des causes exogènes : le contrecoup de l’épidémie du covid, des victimes dispersées sur tout le territoire, le déménagement du prévenu ou encore l’engorgement des services de police.

Il reste à savoir si le tribunal les suivra ou non, et dans quelles proportions. Le ministère public a toutefois ajouté deux autres demandes : d’une part, une interdiction pour Baptiste Mortier-Dumont d’exercer une profession en lien avec des mineurs, cela pour une durée de cinq ans. D’autre part, une inscription au fichier des infractions sexuelles.

Baptiste Mortier-Dumont en mars 2020. // Source : YouTube/Experimentboy

Baptiste Mortier-Dumont, absent lors de l’audience, a aujourd’hui 30 ans et a, pour l’heure, interrompu ses activités publiques sur Internet. Ses comptes liés à son image d’ExperimentBoy sont globalement inactifs depuis 2020 et la médiatisation de ces accusations. Il demeure présumé innocent des faits relatés depuis cette date.

L’affaire entourant l’ex-star de la vulgarisation scientifique est survenue dans le sillage du mouvement MeToo de libération de la parole des femmes confrontées à des faits de violences sexuelles. Un mouvement périphérique, #BalanceTonYouTubeur, était apparu pour signaler des faits de ce type chez les influenceurs, et notamment les youtubeurs.

Des accusations ont ainsi visé des personnalités publiques qui ont débouché parfois sur des gardes à vue et des enquêtes. C’est le cas, notamment, des vidéastes Norman Thavaud (qui a fait l’objet d’un classement sans suite d’une enquête pour viol), Victor Bonnefoy (InThePanda), Jaoued Daouki (TheKairi78) ou encore Léo Grasset (DirtyBiology).

Pour aller plus loin ExperimentBoy a été débouté de son attaque en justice contre Numerama

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !