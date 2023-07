Une plainte a été déposée dimanche 2 juillet 2023 contre le youtubeur TheKairi78. Il est accusé par une femme de l’avoir droguée, puis violée. Le vidéaste nie les accusations.

Le youtubeur TheKairi78, qui cumule plus de 3,8 millions d’abonnés sur YouTube, est accusé d’avoir drogué puis violé une femme. Une plainte contre le vidéaste a été déposée, a appris Le Parisien le 3 juillet 2023, et le parquet de Paris a ouvert une enquête, indique le journal.

TheKairi78, dont le vrai nom est Jaoued Daouki, est un nom très connu de YouTube. Après avoir commencé les vidéos en 2011, dans lesquelles on pouvait le voir jouer aux jeux vidéo ou parler de sa vie, il s’était récemment lancé sur Twitch, où il comptait 1,8 million d’abonnés. Son compte a été banni le 4 juillet. Contacté pour savoir si le bannissement avait un lien avec la plainte, Twitch n’avait pas encore répondu à nos questions au moment de la publication de cet article.

TheKairi78 accusé d’avoir drogué et violé une femme

Selon Le Parisien, les faits se seraient déroulés dans la nuit entre le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2023. Le youtubeur aurait passé la soirée avec « une connaissance » dans le bar du Peninsula, un hôtel de luxe du XVIe arrondissement parisien. La soirée aurait été « alcoolisée », et le youtubeur aurait raccompagné la femme chez elle, où elle aurait perdu connaissance. « Elle pense avoir été droguée à son insu, à l’aide d’un produit déversé dans son verre, avant d’avoir été violée », explique Le Parisien.

Interrogé par le journal, TheKairi78 a expliqué qu’il s’agissait selon lui d’une relation consentie, et nie avoir drogué la plaignante. Il reconnait cependant qu’ils étaient tous les deux dans un état d’ébriété avancé, qu’ils avaient bu plusieurs verres, et que la femme aurait même été malade à plusieurs reprises à cause de l’alcool. Sur Twitter, le youtubeur a également indiqué qu’il rejetait « fermement ces allégations ». Il n’a pas encore pris la parole quant à son bannissement de Twitch.

TheKairi78 avait déjà fait parler de lui en 2020, lorsqu’il avait annoncé être en couple avec une jeune fille mineure de 16 ans, alors qu’il en avait 33. Si la relation était consentie, elle avait tout de même fait scandale, au point où le youtubeur avait rapidement mis fin à l’histoire.

TheKairi78 n’est pas le premier youtubeur français accusé de viol ou d’agression sexuelle. Depuis le lancement du hashtag #balandetonyoutubeur en 2018, de nombreuses victimes présumées ont pris la parole, dénonçant des comportements de certains vidéastes. En décembre 2022, Norman Thavaud (Norman Fait Des Vidéos) avait été placé en garde à vue et accusé par 6 femmes de viols et corruption de mineurs ; et une enquête sur Léo Grasset (DirtyBiology) a été ouverte en septembre 2022 suite à des accusations de viol.

Numerama a également enquêté sur ExperimentBoy, youtubeur (1 million d’abonnés) accusé de corruption de mineurs par une dizaine de ses fans, qui aurait profité de son influence pour demander des photos et vidéos dénudées, et sur InThePanda (300 000 abonnés), un vidéaste accusé par plusieurs victimes présumées d’agression sexuelle, corruption de mineurs, et viol.

