Un mouvement de dénonciation déferle sur TikTok. Les internautes partagent des récits d’agissements de quelques influenceurs. Certains sont décrits comme cachant leur vraie personnalité aux fans. D’autres sont visés par des accusations plus graves.

« Ton influenceur pref n’est pas ce qu’il prétend être. » C’est la phrase qui remue TikTok en ce mois d’octobre 2023 : elle correspond à une trend (une tendance) lancée par plusieurs internautes, dans laquelle des fans d’influenceurs et d’influenceuses prennent la parole pour dénoncer des comportements jugés problématiques.

Lancée le 9 octobre 2023 avec une vidéo publiée sur TikTok par Hxneybe88, cette trend a désormais largement conquis toute une partie du TikTok français, à la date du 13 octobre. La vague de dénonciation « Ton influenceur pref n’est pas ce qu’il prétend être » cumule déjà plusieurs millions de vues.

Des dénonciations visant une influenceuse travailleuse du sexe

Pendant près de 8 minutes, Hxneybe88 explique dans sa vidéo du 9 octobre avoir vécu une relation amicale extrêmement toxique avec une influenceuse travailleuse du sexe très connue, dont elle ne dit pas le nom. Elle l’accuse d’avoir « glamourisé » son métier, de ne pas l’avoir payée alors qu’elle l’avait aidé à réaliser une vidéo, et d’avoir globalement eu un comportement toxique et agressif avec elle. Elle cite notamment le fait que son ancienne amie l’ait fortement critiqué lorsqu’elle a avorté lors du premier confinement lié au covid, en 2020.

Hxneybe88 publie dans les jours qui suivent d’autres vidéos, dans lesquelles elle continue de raconter son histoire et ses altercations avec son ancienne amie. Elle explique ainsi qu’elle aurait subi de la « pression psychologique pour avoir des rapports non consentis », et qu’elle aurait été « réduite à avoir un rapport sexuel » qu’elle ne « souhaitait pas », alors qu’elle se trouvait « sous le toit » de son amie. Hxneybe88 raconte également que la personne qu’elle dénonce n’aurait « rien fait pour éviter que cela se produise ».

Les vidéos d’Hxneybe88 récontrent tout de suite un important succès : la plus populaire a été visionnée plus d’un million de fois, et les autres plusieurs centaines de milliers de fois. Même si la vidéaste ne prononce jamais le nom de l’influenceuse dont elle parle, dans les commentaires, beaucoup d’internautes pensent reconnaître la personne en question : il s’agirait selon eux de Libellule. L’influenceuse, qui parle entre autres de son métier de travailleuse du sexe dans ses vidéos sur TikTok, où elle est suivie par 965 000 personnes, est par une figure médiatique populaire.

Bien qu’elle ne soit jamais mentionnée dans les vidéos d’Hxneybe88, Libellule a tout de même annoncé le 11 octobre avoir porté plainte pour diffamation.

Les accusations s’élargissent à d’autres influenceurs

La vidéo de Hxneybe88 a déclenché une vague de témoignages semblables. D’autres personnes ont publié à leur tour des TikTok faisant état d’expériences négatives avec l’influenceuse. Il lui est aussi reproché d’avoir un comportement hautain avec ses fans, d’être hypocrite et d’agir dans le but de « faire le buzz ».

Le hashtag #balancetontiktokeur a été vu plus de 60 millions de fois. // Source : Capture d’écran Numerama

D’autres vidéos parlent également d’amies de Libellule, elles aussi influenceuses, qui sont critiquées pour l’avoir défendue. L’une d’elles aurait même prétendu, dans un TikTok depuis supprimé, que les victimes mentaient.

Beaucoup de fans regrettent un manque de compassion à l’égard des victimes, mais critiquent surtout un discours qu’ils jugent hypocrite : les amis de Libellule la défendent, alors qu’elles n’auraient pas hésité à critiquer d’autres hommes accusés de faits similaires.

D’autres vidéos, également très regardées, évoquent le comportement d’autres influenceurs sans les nommer. Rassemblés sous le hashtag #BalanceTonTiktokeur (antérieur à l’affaire actuelle, mais qui a tout de même été vu plus de 60 millions de fois), les contenus sont très nombreux. Parmi ceux que Numerama a regardés, des influenceurs sont accusés d’avoir arnaqué des fans et de tenter de profiter de leur générosité, d’avoir initié des vagues de cyberharcèlement, et d’avoir drogué certaines personnes.

Les vidéos, qui commencent souvent par la phrase « ton influenceur préféré n’est pas ce qu’il prétend être », partagent toutes une même conclusion : il serait impossible de savoir comment sont les stars des réseaux sociaux dans la vraie vie. Selon ces récits, l’image qu’ils renverraient sur TikTok ou Instagram serait généralement loin d’être authentique. « Méfiez-vous des apparences », conclut Athénais Gardner, une des présumées victimes d’influenceurs qui a pris la parole sur TikTok. « Certaines personnes font genre de se battre pour certaines causes, ils sont là en mode tout gentil, […] mais je vous assure que dans la vraie vie, jamais je n’ai rencontré des personnes aussi inhumaines qu’eux. Faites attention aux gens que vous idolâtrez, vraiment. »

