En première instance, le youtubeur français ExperimentBoy a été condamné par un tribunal à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. L’intéressé prévoit de faire appel.

Le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a donc rendu son verdict. Baptiste Mortier-Dumont, alias ExperimentBoy, a été condamné ce mardi 15 octobre 2024 à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs, dont deux avaient moins de 15 ans au moment des faits. ExperimentBoy, âgé aujourd’hui de 30 ans, entend faire appel.

À cette sanction s’ajoutent deux autres mesures. En premier lieu, il lui est interdit à vie d’exercer une profession au contact de mineurs. En second lieu, il lui est interdit d’entrer en contact avec les victimes au cours des trois prochaines années. L’intéressé n’était pas présent au moment du délibéré, ni à l’audience de septembre.

Dans le droit français, la corruption de mineur est punie à travers l’article 227-22 du Code pénal. Celui-ci prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de culpabilité. Selon les circonstances, ces plafonds peuvent être rehaussés, à sept ans de prison et 100 000 euros, ou dix ans de prison et 150 000 euros.

Un youtubeur spécialisé dans les vidéos sur la science

La sanction prononcée par le tribunal est relativement plus sévère que les réquisitions du ministère public. Celui-ci avait demandé dix mois de prison — le sursis simple dispense le prévenu d’exécuter effectivement la peine. La condamnation est toutefois inscrite au casier judiciaire. En cas de récidive, cette peine pourra être prise en compte.

ExperimentBoy s’était fait connaître sur le web à travers une chaîne sur YouTube portant son pseudonyme, et spécialisée dans les contenus liés à la science, avec des vidéos déjantées. Il avait gagné une notoriété significative au fil des ans, agrégeant plusieurs centaines de milliers d’internautes sur ses deux chaînes.

L’affaire dite ExperimentBoy avait été révélée en 2020 dans une enquête parue sur Numerama. Elle avait agrégé le témoignage de cinq personnes sur des actes qui se sont étalés de 2013 à 2019. À l’époque, ExperimentBoy était majeur et était déjà actif sur YouTube. Sa chaîne avait été démonétisée en 2020 par la plateforme, après ces révélations.

