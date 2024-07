Lecture Zen Résumer l'article

Friends a quitté Netflix, mais pour rejoindre immédiatement un autre catalogue en streaming.

Au rang des séries les plus cultes, Friends a une place très, très haute. La sitcom en 10 saisons, lancée en 1994, a profondément marqué le paysage audiovisuel, tant et si bien qu’encore aujourd’hui, elle reste très populaire, même si certaines blagues ou certaines représentations ont mal vieilli. Longtemps disponible sur Netflix, de nouvelles personnes continuaient à la découvrir. Elle n’est plus au catalogue depuis le 1er juillet 2024, alors où regarder cette série en streaming ?

Où regarder Friends ?

En France, les 10 saisons de Friends sont disponibles sur la plateforme de streaming Max. Fruit d’une association entre HBO et Warner Bros. Discovery, ce service a été lancé en France en juin 2024. Le transfert de la série de Netflix vers Max (HBO) aura donc été immédiat — ce qui est plutôt rare.

L’épisode anniversaire de « réunion », Friends : Les Retrouvailles, qui prend la forme d’un documentaire de 1h40, est également disponible au catalogue Max (HBO) depuis le 1er juillet. On y retrouve tout le casting : Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Ce qu’il faut savoir sur Max

Il existe trois formules pour s’abonner à Max (HBO) :

5,99 euros par mois : 2 écrans avec publicités, full HD

9,99 euros par mois : 2 écrans (sans publicités), full HD, 30 téléchargements

13,99 euros par mois : 4 écrans (sans publicités), 4K UHD, Dolby Atmos, 100 téléchargements

Tout le catalogue HBO est disponible sur la plateforme… ou presque. Par exemple, Westworld n’en fait pas partie. Mais l’on y retrouve bien entendu House of the Dragon, dont la saison 2 est en cours de diffusion. On y retrouve aussi The Last of Us ou encore And Just Like That.

