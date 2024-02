Après une phase d’expérimentation réservée à certains départements, le permis de conduire numérique est désormais disponible sans aucune restriction. Tout passe par l’application France Identité.

Vous ne serez bientôt plus obligé d’avoir votre permis de conduire sur vous, avec la crainte de le perdre ou d’avoir à le retrouver dans votre portefeuille pendant un contrôle de police. Du moins est-ce vrai pour la version papier du document, et à la condition d’avoir sur votre smartphone son équivalent numérique officiel.

Dans un article publié le 13 février, Le Parisien annonce en effet que le permis de conduire numérique est disponible pour tout le monde à compter de ce mercredi 14 février. Ce lancement fait suite à une phase de tests concluants dans trois départements : Rhône, Hauts-de-Seine et Eure-et-Loir.

La version numérique du permis de conduire vient se loger à côté d’un autre document administratif clé : la carte d’identité électronique (CNIe) au sein de l’application France Identité — disponible sur iOS, comme sur Android. De quoi gagner en praticité et en paix d’esprit, s’il faut prouver que tout est bien en ordre — sans oublier le gain de temps. Plus tard, on pourra même ajouter la carte grise et l’attestation d’assurance à France Identité.

Comment fonctionne le permis de conduire numérique ?

Le permis de conduire sur smartphone. // Source : Gouvernement

Comment obtenir son permis de conduire dématérialisé sur France Identité ?

De quoi ai-je besoin ?

Un smartphone avec l’application France Identité ;

La carte d’identité électronique (CNIe), qui reste la « pièce d’identité de référence » (il faudra changer la sienne, au besoin) et est indispensable pour se connecter à France Identité ;

Votre permis de conduire.

Bonne nouvelle : votre vieux permis de conduire imprimé sur un papier rose n’est pas exclu de l’équation, même si la version numérique apparaîtra sous la forme de la version remise au goût du jour en 2013 (design carte bleue).

Comment ajouter son permis à son smartphone ?

Il y a deux méthodes pour ajouter son permis de conduire à l’application France Identité : une est déjà disponible, l’autre le sera un peu plus tard.

Pour le moment, le seul moyen d’obtenir son permis de conduire numérique est de récupérer son Relevé d’Information Restreint (RIR), un document qui « atteste de la validité et l’étendue de votre droit à conduire ».

Relevé d’Information Restreint du permis de conduire (RIR). // Source : Capture d’écran

Pour récupérer son RIR, il faut :

Se rendre à l’adresse où consulter ses points ;

Créer un identifiant (si nécessaire) ;

Renseigner son numéro de permis de conduire (qu’importe son format) ;

Aller dans l’onglet « Mes documents » pour obtenir son RIR.

Sur le RIR se trouve un QR Code en haut à droite. Il faudra le scanner pour ajouter son permis de conduire numérique à France Identité.

La deuxième méthode passera par l’application en elle-même, qui pourra télécharger vos données de conduite à distance.

Le permis de conduire numérique est-il accessible sans connexion internet ?

Oui. Dans le cas de figure où vous vous trouveriez dans une zone sans réseau cellulaire, alors vous serez quand même en mesure de présenter votre document considéré comme une copie certifiée conforme (qui est téléchargée dans l’application). Il n’y a donc que l’autonomie de votre smartphone qui pourrait vous faire défaut.

