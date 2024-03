Le bon vieux permis de conduire rose, avec ses 3 volets pliants, ne sera plus valide après le 19 janvier 2033. Désormais, une méthode est proposée par l’administration pour le remplacer gratuitement par le modèle du permis de conduire format carte bancaire.

La nouvelle version du permis de conduire vous fait de l’œil ? Bonne nouvelle : il est maintenant très simple de solliciter l’administration pour l’obtenir, en remplacement de l’ancien modèle rose cartonné, avec ses trois volets pliants. L’existence de cette nouvelle démarche a été signalée entre autres par iGen et Frandroid.

Concrètement, le formulaire de renouvellement de permis de conduire sur le site de Agence nationale des titres sécurisés (qui est en train d’être renommée France Titres) prévoit une nouvelle option : « remplacement d’un permis pliant 3 volets », en plus de l’option « permis détérioré ». Celle-ci a en outre la particularité d’être gratuite.

Avant février 2024, ce motif de remplacement n’existait pas : on ne pouvait choisir qu’entre les cas de figure suivants : un vol de permis, sa perte, une fin de validité, un changement d’état civil, ou bien en raison d’une détérioration trop prononcée. Surtout, il fallait aussi que le conducteur ou la conductrice débourse 25 euros dans le processus.

Le vieux permis rose ne sera plus valide après le 19 janvier 2033

Si vous êtes titulaire d’un vieux permis de conduire rose, ces restrictions sont désormais levées (les seuls frais qu’il reste à engager sont ceux liés à la prise d’une photo d’identité conforme). Le détail des changements est donné sur le site Service-Public.fr. C’est d’ailleurs via la plateforme administrative que l’on apprend les raisons de cette modification.

Le permis pliant 3 volets a en effet une date d’expiration : sa validité cessera le 19 janvier 2033. Si cette échéance est encore lointaine — une petite décennie –, l’administration s’organise dès à présent pour éviter un engorgement de ses services. Autant éviter d’avoir un tsunami d’automobilistes lançant la même procédure au dernier moment.

Cette transition de l’ancien vers le nouveau modèle est déjà en cours, car toutes les personnes ayant réussi l’examen du permis de conduire depuis 2013 sont éligibles au modèle format carte de crédit. Cette distribution entre dans un plan plus général consistant à homogénéiser les titres de transport au niveau européen, et mieux lutter contre la fraude.

Pour celles et ceux qui désirent aller plus loin, il est aussi possible de faire une dématérialisation du permis de conduire : en effet, grâce à l’application France Identité, on peut ajouter une copie numérique à l’intérieur — cela marche avec le permis rose comme avec le permis format CB. Par contre, il faut un prérequis : la nouvelle carte d’identité.

