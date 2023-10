Accusé de laisser la désinformation se propager sur X (ex-Twitter), Elon Musk a décidé de s’en prendre à Wikipédia, qu’il accuse de servir un agenda politique. Le milliardaire alimente des théories du complot sur le site communautaire depuis plusieurs jours.

Wikipédia est-il la plus grande encyclopédie ouverte du monde ? Ou un site de propagande gauchiste contrôlé par le financement de grands organismes de communication ? Pour Elon Musk, cela ne fait aucun doute : Wikipédia est une plateforme au service du wokisme. Le milliardaire, qui se plaint particulièrement de ce qui est écrit sur sa propre page (de nombreux scandales y sont listés) a décidé de mener une guerre numérique à Wikipédia, qu’il souhaite renommer « Dickipedia » (un énième jeu de mot peu subtil). En un week-end, le propriétaire de Twitter a publié plus d’une dizaine d’attaques contre la plateforme communautaire.

Elon Musk s’offusque des appels aux dons de Wikipedia, qu’il propose de renommer contre une grosse somme d’argent. // Source : X

Elon Musk et ses obsessions…

Celles et ceux qui connaissent bien Elon Musk le savent, le milliardaire a régulièrement de nouvelles lubies. Elon Musk aime cibler un organisme ou une personne pendant plusieurs jours d’affilée, avant de se lasser et de passer à autre chose.

Ce qu’il ne digère pas ici, c’est que Wikipédia et son fondateur Jimmy Wales ont une bonne image en matière de désinformation, alors que X vient d’être épinglé par l’Union européenne. Twitter est accusé de laisser passer des milliers de fake news sur la guerre entre Israël et le Hamas, alors que Wikipédia et ses initiatives sont présentées comme de bonnes élèves. Elon Musk y voit une manipulation politique et incite ses fans à relayer des hypothèses selon lesquelles Wikipédia serait une plateforme avec un agenda politique. Il a notamment retweeté plusieurs messages laissant entendre que Wikipédia finançait des organismes de censure au service des États.

Dans ce tweet au ton complotiste, Elon Musk suggère que Wikipedia récolte des dons pour servir une cause secrète, qui n’a rien à voir avec sa raison d’être. // Source : X

Autre raison à ces hostilités : Jimmy Wales a critiqué publiquement les changements de Twitter qui empêchent de distinguer un vrai journaliste d’un faux (à cause de la certification payante). Elon Musk n’aime pas la critique et multiplie les attaques contre l’homme pour noyer ses mots sous un océan d’attaques venus de ses fans.

La complosphère s’est depuis emparée du sujet, en qualifiant Jimmy Wales de « roi de la désinformation dans le monde ». Les comptes qui ont éclos pendant le Covid-19 sont les mêmes que ceux qui s’excitent contre le créateur de Wikipédia depuis qu’Elon Musk les a appelés à l’attaquer. Jimmy Wales tente de dialoguer avec Elon Musk en citant des exemples (des faux journalistes qui partagent des mensonges sur Israël, notamment), mais Elon Musk ne lui répond pas.

Un des échanges entre Wales et Musk. // Source : X

Dickipedia ou Wokipedia… Elon Musk a plein d’idées pour renommer Wikipédia. La théorie du milliardaire est que les personnes qui financent le site ont un contrôle sur ce qui est dit sur elles, ce qui peut influencer l’information. Il remet en question l’aspect communautaire de Wikipédia, puisqu’il existe des modérateurs et des personnes avec un rang plus élevé, ce qui lui laisse penser que la liberté d’expression n’est pas respectée sur Wikipédia (contrairement à sa plateforme). Elon Musk relaie aussi des théories du complot, captures d’écran sans source à l’appui, selon lesquelles des médias « sérieux » seraient payés pour rédiger des articles avec des mensonges, afin d’offrir des « sources » à Wikipédia.

Pour Elon Musk, les médias n’ont pas plus de crédibilité que n’importe quel internaute sur X — il assure d’ailleurs ne plus croire aux médias traditionnels. Cette lutte lui permet aussi de décrédibiliser l’idée selon laquelle qui que ce soit peut être accusé de fake news, puisque toutes les infos se valent, qu’elles soient vraies ou fausses.

Des médias payés par Wikipedia dans une conversation Telegram ? Elon Musk croit en cette théorie. // Source : X

Les Community Notes, l’anti-Wikipédia

La vision d’Elon Musk est la suivante : X est le seul média « open source » en 2023. Lui préfère miser sur les tweets des internautes et sur les notes de communauté, même si plusieurs études prouvent que la plupart des tweets mensongers n’ont pas le temps d’être fact-checkés.

D’ailleurs, sur le principe, les notes de communauté ressemblent beaucoup au concept de Wikipédia. Des internautes peuvent commenter une information et un système de vote permet de faire le tri. Elon Musk réfute cependant la comparaison, puisqu’il prétexte que Wikipédia n’est pas neutre et que ses modérateurs ont des biais. Sur X, la vérification serait plus neutre. Elon Musk dit aussi qu’il n’a pas le pouvoir d’annuler une note, ce qui laisse supposer qu’il accuse Wikipédia de pouvoir intervenir.

Les différences entre Wikipedia et les Community Notes selon Elon Musk. // Source : X

Wikipédia n’est certainement pas parfait, mais rappelons qu’il s’agit de l’un des plus grands succès du web, sans publicités et sans but lucratif. L’acharnement d’Elon Musk, qui a, lui aussi, connu le succès grâce à la bulle Internet, a de quoi surprendre… N’y a-t-il pas plus important que de descendre une des seules plateformes libres du monde, malgré ses quelques défauts inévitables de modération ? Une nouvelle preuve qu’Elon Musk n’aime pas la critique, particulièrement quand elle le concerne.

