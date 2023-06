Le président a déclaré que les émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de juin 2023, à la suite de la mort du jeune Nahel M., étaient en partie causées par les jeux vidéo. Un vieil argument qui n’est pas vrai.

Les jeux vidéo auraient-ils « intoxiqué » les jeunes ? Le vendredi 30 juin 2023, au sortir d’une cellule de crise dédiée aux heurts suite au meurtre par un policier du jeune Nahel, Emmanuel Macron n’a pas mâché ses mots. Après avoir pointé du doigt le rôle de plusieurs applications et réseaux sociaux dans « l’organisation de rassemblements violents », le président a également taclé les jeux vidéo.

« Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d’entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l’organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. On a le sentiment parfois que certains d’entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », a-t-il déclaré (à partir de 2 minutes 40 dans la vidéo).

https://twitter.com/Elysee/status/1674753115600592898

Il n’y a pas de liens prouvés entre violence et jeux vidéo

Ce n’est pas la première fois que les jeux vidéo sont blâmés pour des violences. Depuis la tuerie de Columbine, en 1999, lors que deux élèves ont ouvert le feu dans leur lycée et tué , les jeux vidéos sont, à chaque nouvelle fusillade américaine, désignés comme coupables. L’argument a été invoqué lors de la tuerie de Virginia Tech, en 2007, et Trump l’a reprise à son compte en 2019, suite à la fusillade d’El Paso.

Une scène de CS:GO. // Source : CS:GO

Jusqu’à présent, l’argument été surtout présent aux États-Unis, le pays où le plus de tueries de masse ont lieu. Avec le commentaire d’Emmanuel Macron, cette rhétorique fait son arrivée en France. Le lien entre les jeux vidéo et la violence n’a pourtant jamais été prouvé scientifiquement. Une étude parue en 2015 a même souligné l’absence de lien notable entre les jeux vidéo et les comportements violents.

Les jeux vidéo ont néanmoins toujours bon dos, comme on vient de le voir avec le commentaire d’Emmanuel Macron. En incombant la responsabilité à des jeux de tirs ou à GTA, on peut ainsi éviter d’avoir à se pencher sur les idées racistes et nationalistes du tireur d’El Paso, comme Donald Trump l’a fait en 2019, ou de s’interroger sur les violences systémiques dans la police, comme on peut le voir en France.

Article en cours de développement.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !