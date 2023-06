La tragédie du sous-marin Titan a tellement captivé le monde entier qu’un fan de GTA V a recréé le submersible dans le jeu vidéo. On peut le récupérer grâce à un mod.

Il y a une semaine, la tragédie du sous-marin Titan a captivé le monde entier. Comme c’était hélas attendu, ses occupants n’ont pas survécu à cette expédition privée à bord d’un véhicule qui n’était pas jugé apte à se rendre près de l’épave du Titanic. Quand il n’a plus donné signe de vie, un compte à rebours s’est déclenché et il ne restait que quelques dizaines d’heures pour le retrouver (correspondant aux réserves d’oxygène). Il n’en restera à l’arrivée que des débris, puisque le sous-matin a implosé.

Néanmoins, le submersible demeurera éternel pour plusieurs raisons. Par exemple, les fans de la version PC de GTA V vont pouvoir le piloter. Depuis le 22 juin, SkylineGTRFreak propose un mod accessible à cette adresse. Sobrement baptisé « Oceangate Titan Submersible 1.0 », il met à disposition une reproduction du sous-marin dans le jeu. Le créateur se permet un jeu de mots en disant qu’il est « d(r)iveable », soit « pilotable » et « plongeable ».

Le sous-marin Titan est immortalisé dans GTA V

SkylineGTRFreak décrit son projet comme « simpliste » étant donné qu’il n’ajoute strictement aucun élément de gameplay inédit. Par conséquent, le sous-marin Titan se conduit comme les autres sous-marins de GTA V. Ce qui pose d’ailleurs un problème de fidélité par rapport à la réalité : « une seule personne peut rentrer dedans ». Pour l’expédition opérée par OceanGate, ils étaient cinq. De la même manière, on rentre dedans par le toit. « La porte à l’avant peut être ouverte et les lumières sont fonctionnelles », précise quand même SkylineGTRFreak.

Certains ne manqueront pas de soulever un point commun entre le sous-marin Titan et sa reproduction virtuelle : les deux sont contrôlés avec une manette de jeu vidéo (on peut aussi jouer au clavier et à la souris à GTA V sur PC). À noter que ce n’est pas la première fois que SkylineGTRFreak utilise l’actualité pour créer un mod pour GTA V. En mars, il s’était amusé à refaire les ballons espions chinois. Sinon, sa page regorge d’avions ou encore de véhicules de guerre.

Le vrai sous-marin Titan Le faux sous-marin Titan

Le mod « Oceangate Titan Submersible 1.0 » rencontre en tout cas un joli petit succès : plus de 3 500 téléchargements en quatre jours, et une note moyenne de 4,97 sur 5. Dans les commentaires, les internautes mettent surtout en avant la rapidité avec laquelle le Titan a été recréé dans GTA V. Une preuve de plus qu’énormément de monde a porté toute son attention sur cette tragédie qui aurait pu être évitée.

