Sur impulsion de la municipalité, les habitants de Paris ont décidé de ne plus autoriser les trottinettes électriques en libre-service dans la ville. Que vont devenir les engins ?

5 000 : c’est le nombre de trottinettes électriques en libre-service exploitées par Lime à Paris. Les engins, disponibles dans la capitale depuis 2018, ne seront cependant bientôt plus autorisés à rouler dans les rues de la capitale. Paris a organisé un référendum au début du mois d’avril 2023 pour déterminer le futur des trottinettes en libre-service, dont le résultat a été massivement en leur défaveur. 89,03 % des votants étaient pour leur interdiction.

Les trottinettes électriques en libre-service ne seront plus disponibles au 1er septembre 2023, date de la fin de leur contrat avec la ville de Paris. En tout, ce sont 15 000 trottinettes, exploitées par Lime, Tier et Dott qui vont se retrouver sans routes, du jour au lendemain. Lime a toutefois déjà prévu ce qu’elle allait faire de ses appareils, et confirme qu’ils ne seront pas détruits.

Les trottinettes de Lime dans leur entrepôt // Source : Aurore Gayte pour Numerama

Les trottinettes de Lime seront envoyées dans d’autres villes européennes

Lors d’une conférence de presse organisée par l’opérateur le 19 avril 2023, Lime a tenu à rassurer sur son futur, mais aussi sur celui de ses trottinettes. « À partir du 1er septembre, les trottinettes électriques seront retirées de la voie publique et la flotte sera réaffectée dans les nombreuses villes européennes où Lime est implanté ». Hadi Karam, le directeur général de Lime France, promet ainsi qu’il n’y aura « pas de pertes » sur les engins.

Lime étant présent dans de nombreuses villes en Europe, il n’est pas possible d’en faire la liste exhaustive. Vous pourrez néanmoins retrouver la liste complète sur leur site.

Il n’y a donc pas encore de destinations précises pour les ex-trottinettes parisiennes. Il est cependant probable qu’elles n’aillent pas toutes dans la même ville, étant donné leur grand nombre. Une partie devrait tout de même se retrouver en Belgique, a indiqué Lime à Numerama, car le pays est plus souple en matière de régulation sur le nombre de trottinettes autorisées. Anvers et Bruxelles accueilleront peut-être les anciennes trottinettes parisiennes.

Une trottinette Lime // Source : Lime

Comment le retrait va-t-il se passer ?

Pour l’instant, les trottinettes sont toujours disponibles à Paris, et elles le resteront jusqu’au 31 août 2023, date à laquelle leur contrat avec la capitale prend fin. Hadi Karam a précisé que le retrait des appareils aurait lieu de manière « progressive » pendant le mois d’août. Leur nombre diminuera petit à petit. Au 1er septembre, il n’en restera plus.

La décision d’envoyer les appareils en Europe et non pas en France peut paraître étonnante. En effet, Lime est également active à Marseille et au Havre, où des trottinettes sont installées en libre-service. Cependant, ces villes ne peuvent pas recevoir de nouveaux engins pour le moment : le nombre des appareils en libre-service étant négocié avec les localités, il n’est pas possible de le faire augmenter avec l’arrivée d’anciennes trottinettes parisiennes.

