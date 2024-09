Si la protection des données personnelles est déjà complexe, celle des données des entreprises l’est encore plus, surtout lorsqu’elles opèrent dans des secteurs sensibles. Voici comment Synology est devenu l’un des partenaires privilégiés de ces entreprises sous haute surveillance.

Comment protéger efficacement ses données sensibles ou confidentielles ? C’est une question que se posent de nombreux acteurs qui opèrent dans des secteurs stratégiques comme la défense ou l’aéronautique. Une question qui possède autant de réponses que d’acteurs, mais qui implique généralement une conjonction entre infrastructure matérielle et logicielle. Un exercice dans lequel Synology est passé maître, et qui fait de lui un interlocuteur idéal pour la plupart des structures souhaitant assurer la pérennité et la sécurité de leurs données.

Une expertise hardware qui mise sur la fiabilité et la résilience

Chez Synology, la première étape pour protéger efficacement les données hébergées sur ses supports de stockage passe par une architecture hardware fiable.

Le constructeur met un point d’honneur à proposer des disques et serveurs sécurisés capables d’affronter sereinement tous types de problèmes. Afin d’arriver à ce résultat, Synology a adopté plusieurs mesures de sécurité qui permettent d’éviter la perte ou la destruction de données, tout en assurant la stabilité du système, et un accès quasi-permanent aux contenus stockés.

Pour arriver à ce résultat, Synology mise énormément sur la redondance. Voilà pourquoi la plupart des unités destinées aux entreprises sensibles, comme le HD6500, possèdent une double alimentation électrique afin de réduire les risques de coupures et donc, de dégradation des données.

Dans le même ordre d’idée, de nombreuses unités possèdent des liaisons SAS redondantes. Ce système permet d’assurer une connexion et une communication permanente entre toutes les unités du système, y compris lorsque l’une d’entre elles est défaillante ou hors service.

Faites confiance à Synology pour protéger vos données les plus importantes // Source : Synology

De manière plus classique, les supports de stockage créés par Synology sont compatibles avec de nombreux types de RAID. Le HD6500 prend par exemple en charge les RAID Basic, JBOD, O, 1, 5, 6 et 10. De quoi permettre à chaque client de trouver la structure la plus adaptée à ses besoins, et assurer dans tous les cas la protection des données de manière optimale. Si vous avez un projet ou si vous êtes intéressé par le HD6500, vous pouvez toujours contacter Synology à l’adresse suivante : [email protected].

Une infrastructure logicielle au service de la protection des données

Si la protection des données passe obligatoirement par une infrastructure matérielle pérenne, la partie logicielle n’est pas à négliger. Et ça, Synology l’a vite compris. Voilà pourquoi la société propose depuis maintenant des années un écosystème software étendu qui permet de tirer le meilleur parti de ses supports de stockage.

Cela commence par la manière dont sont gérées les données inscrites sur les disques, NAS et serveurs Synology. Si les appareils réservés au grand public utilisent généralement des algorithmes de chiffrement, ceux destinés aux entreprises misent sur la technologie WORM (Write Once, Read Many). Une technologie qui assure l’intégrité des données écrites en empêchant quiconque de les modifier ou de les supprimer.

Active Backup. // Source : Synology

C’est une bonne manière de lutter contre les cyberattaques et autres menaces du genre, et cela permet d’assurer la conformité réglementaire pour les secteurs les plus à risque (finances, défenses, aérospatiale, etc). De nombreuses autres mesures de sécurité viennent compléter ce WORM, notamment Active Backup qui permet d’assurer la protection des données grâce à un service de sauvegarde des systèmes polyvalent, entièrement paramétrable par l’utilisateur. Le but, dans tous les cas, est d’assurer l’immutabilité des données.

Un partenaire de confiance pour les secteurs les plus critiques

Si Synology est en mesure de proposer des supports de stockage adaptés aux standards de secteurs comme la défense ou l’aéronautique, c’est d’une part, grâce à son expérience en la matière, mais aussi parce que la société collabore avec de nombreux acteurs de ces milieux pour améliorer ses produits. À tel point qu’aujourd’hui, la firme peut s’enorgueillir de travailler avec quelques-unes des plus grandes entreprises européennes de ces secteurs.

Si pour des raisons évidentes de sécurité, il est impossible de les nommer, Synology affirme que plus de 50 % des entreprises européennes du secteur aérospatial utilisent des solutions Synology. Quant au domaine de la défense et de la sécurité, ce sont plus de 100 installations qui sont à ce jour recensées dans le territoire européen.

Synology offre une protection des données à tous les instants. // Source : Synology

Synology possède d’ailleurs une équipe d’experts entièrement dédiée à ces problématiques. Des professionnels à l’écoute des entreprises pour les aider à créer le système idéal afin de soutenir leur activité et répondre à leurs problématiques de sécurité des données.

HD6500 : un serveur de stockage paré pour les tâches les plus ardues

Si l’on connaît Synology pour ses NAS, ces derniers ne sont pas adaptés au stockage et à la protection de données vitales pour les entreprises opérant dans des secteurs aussi importants que la recherche, la santé, la défense ou l’aérospatial. Voilà pourquoi le constructeur propose aussi des produits comme le HD6500, une solution de stockage haute densité au format rack 4U intégrable dans une baie de serveur, et qui accueille la bagatelle de 60 baies.

Compatible avec tout l’écosystème logiciel développé par Synology, il offre grâce aux disques durs HAS5300 des vitesses d’écriture et de lecture dépassant les 6 600 Mo/s. Pour s’adapter aux besoins des entreprises les plus exigeantes, le HD6500 peut être équipé de 1 à 4 unités d’extensions pour une capacité de stockage multipliée par cinq au maximum, pour un total de 5 PB de données.

Le HD6500. // Source : Synology

Extrêmement polyvalent, le HD6500 peut être utilisé comme un serveur de stockage simple, un cloud sécurisé, le cœur d’un réseau de vidéosurveillance, ou encore à des fins applicatives.

