Lecture Zen Résumer l'article

Face à la multiplication des concurrents chinois, Netatmo, la pépite française de la domotique, met à jour sa caméra de surveillance intérieure sortie en 2015. La « Netatmo Caméra Intérieure Advance » de 2025 est commercialisée au tarif de 249,99 euros et vient avec la promesse de fonctionner sans abonnement.

Avec la marque Netatmo (qui appartient au groupe Legrand), la France compte une des entreprises pionnières de la maison connectée. Les produits Netatmo sont un peu plus haut de gamme, et donc un peu plus coûteux, que ceux de leurs rivaux chinois, mais leur qualité est généralement irréprochable. On peut notamment citer le thermostat Netatmo ou le module de contrôle des climatiseurs, deux objets connectés de grande qualité, qui répondent à toutes les normes françaises et compatibles avec les grands écosystèmes domotiques (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa…).

Sur le secteur de la télésurveillance, Netatmo propose depuis 2015 une caméra de surveillance intérieure en forme de tube métallique. Son design hors norme a contribué à son succès, qui est toujours au rendez-vous aujourd’hui. Problème : elle a 10 ans.

En février 2025, Netatmo a lancé une nouvelle caméra : la Caméra Intérieure Advance, qui prend un design plus classique, mais 100 % en métal. Ce produit intègre de nouvelles technologies plus modernes, pour mieux rivaliser avec les solutions ultra-polyvalentes des Chinois. Voici notre avis après un mois de test.

7/10 Netatmo Caméra Intérieure Advance 249,99 € sur Amazon Points forts Design très réussi

Pas d’abonnement pour les fonctions cloud

Application complète et simple Points faibles La reconnaissance faciale peut se tromper

Le cache de la caméra est capricieux

La sirène est un accessoire payant

Prix élevé

Un design très réussi, beaucoup moins plastique que ce qu’on trouve ailleurs

Dans le cadre de ce test, nous avons remplacé une caméra eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, un modèle plutôt âgé, mais qui coûte aujourd’hui seulement 32 euros. Des miettes à côté du Netatmo Caméra Intérieure Advance, que la marque française lance au tarif de 249 euros. Comment expliquer une telle différence, alors que le modèle d’eufy est encore très bon ?

La principale différence entre une caméra chinoise à 30 euros et une caméra Netatmo à 250 euros est le design. Le produit eufy, en plastique, n’est pas de très bonne qualité. Il est difficile de le cacher dans son appartement : il faut assumer ce gros objet blanc dans son entrée. Le modèle de Netatmo, avec son châssis 100 % en métal et son cylindre maintenu par un pied métallique en aluminium brossé, est bien plus haut de gamme. Il est aussi plus facile de l’accrocher au mur, puisqu’il est inclinable.

Netatmo à gauche, Eufy à droite. On peut acheter 8 caméras chinoises avec le prix de la Netatmo. // Source : Numerama

Un des gros arguments de Netatmo pour défendre son produit est l’absence d’abonnement : la Caméra Intérieure Advance est utilisable gratuitement, sans besoin de payer (il n’y a pas de cloud à proprement parler, on se connecte à son stockage local à distance). Les vidéos sont aussi enregistrées dans une carte Micro SD de 8 Go (incluse, alors qu’elle est en option dans la eufy) et peuvent être transférées sur Dropbox ou sur un serveur FTP.

Chez eufy, l’abonnement n’est pas obligatoire, mais recommandé pour une expérience similaire. Il est de 2,99 euros par mois avec la marque, mais peut être remplacé gratuitement par du Dropbox ou du Apple HomeKit Secure Video, pour les clients iCloud+. Le prix de la caméra monte donc avec le temps, sauf si vous vous passez de son abonnement (c’était notre cas auparavant). Au bout de plusieurs années, en comptant le prix de l’abonnement et l’achat d’une Micro SD, le prix de la caméra chinoise ne sera plus si avantageux.

Fixé à un mur, la caméra Netatmo peut se tordre facilement. // Source : Numerama

Du point de vue du rapport qualité-prix, une personne qui souhaite une caméra de surveillance pour protéger sa maison gagnerait de l’argent en optant pour une caméra d’entrée de gamme, comme celle d’eufy. Mais celles et ceux qui veulent un produit design, des images stockées en France et une reconnaissance faciale en local, feraient mieux d’investir dans le produit de Netatmo.

Des images de bonne qualité, une application bien conçue, mais une reconnaissance faciale approximative

Pour configurer la Caméra Intérieure Advance, il faut installer l’application Home + Security et créer un compte Netatmo. Les utilisateurs d’iPhone sont aussi invités à ajouter la caméra à Apple Home dès la première configuration, mais sans HomeKit Secure Video. La technologie d’enregistrement dans iCloud, qui était pourtant présente dans l’ancien modèle, est incompatible avec la caméra. Les enregistrements en vidéo et la reconnaissance faciale sont 100 % réservés à l’application de Netatmo, les applications des partenaires n’ont accès qu’au flux en direct.

L’absence de HomeKit Secure Video s’apparente à un défaut, mais dérange peu après plusieurs semaines de test. La technologie d’Apple a la fâcheuse tendance d’oublier d’envoyer des notifications, le tout avec une interface pas vraiment moderne (et une reconnaissance faciale qui marche seulement quand elle le veut). Forcer les clients à utiliser l’application de Netatmo est sans doute un bon choix pour exploiter au mieux les capacités de la caméra.

La configuration de la caméra Netatmo sur iPhone. // Source : Captures Numerama

L’application de Netatmo est très simple à utiliser, avec trois onglets distincts :

Sur la page d’accueil, une ligne reprend l’interface des stories Instagram et liste toutes les personnes récemment reconnues (ou inconnues).

(ou inconnues). Toujours sur la page d’accueil, on peut accéder au flux de sa caméra . Un bouton permet au cache mécanique de se mettre devant le capteur, et donc d’interrompre la surveillance physiquement (ce qui n’est évidemment pas le cas sur les modèles chinois à 30 euros).

. Un bouton permet au de se mettre devant le capteur, et donc d’interrompre la surveillance physiquement (ce qui n’est évidemment pas le cas sur les modèles chinois à 30 euros). Dans l’onglet Fil d’actualité, on a accès à l’historique de la caméra . Chaque mouvement est enregistré, avec la possibilité de revoir ou d’exporter une vidéo. L’interface est très claire, avec un système de barre colorée quand il se passe quelque chose et des « snapshots » pour rapidement aller au moment important d’une vidéo. Les noms des personnes reconnues par la reconnaissance faciale sont explicitement marqués, avec aussi une reconnaissance des animaux de compagnie. Parfait pour les surveiller.

. Chaque mouvement est enregistré, avec la possibilité de revoir ou d’exporter une vidéo. L’interface est très claire, avec un système de barre colorée quand il se passe quelque chose et des « snapshots » pour rapidement aller au moment important d’une vidéo. Les noms des personnes reconnues par la reconnaissance faciale sont explicitement marqués, avec aussi une reconnaissance des animaux de compagnie. Parfait pour les surveiller. Le dernier onglet permet d’accéder aux réglages de la caméra. On peut automatiquement activer le cache quand une personne arrive dans la maison, enregistrer les vidéos sur Dropbox,

Il faut entraîner la caméra à reconnaître les visages. // Source : Numerama

Le design de l’application de Netatmo est très réussi, avec des notifications complètes, qui incluent toujours une prévisualisation de la scène. Il y a peu de faux positifs dans les enregistrements : la caméra enregistre tous les mouvements dans une très bonne qualité. Le son est aussi supérieur à ce que l’on trouve dans les caméras d’entrée de gamme, avec la possibilité de parler à distance à un proche grâce aix haut-parleurs intégré. Enfin, l’affichage de l’historique est un des plus réussis de l’industrie. Les captures et les vidéos sont parfaitement mises en avant : on comprend facilement comment utiliser le produit.

Nos deux seules frustrations concernent la reconnaissance faciale et le cache mécanique, qui permet de masquer la caméra :

Très souvent, nous avons reçu des notifications nous alertant qu’une personne était à la maison, alors qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre. Netatmo admet que son système a besoin d’entraînement pour être précis : il lui arrive un peu trop fréquemment de se tromper. Pendant nos tests, il a eu tendance à confondre des visages, parfois en prenant un homme pour une femme ou un adulte pour un enfant. Rien de grave (il s’agissait généralement de moments où nous étions présents à la maison), mais il faut rectifier soi-même l’historique.

Le cache pour bloquer la caméra est une bonne idée, mais son activation automatique est assez légère. On peut, au choix, utiliser la localisation d’un téléphone (ce qui consomme de la batterie) ou configurer un minuteur après le passage d’un utilisateur propriétaire. Il faut souvent penser à activer/désactiver la caméra soi-même pour ne pas être filmé en sous-vêtements ou laisser la caméra éteinte en son absence.

La reconnaisance faciale a tendance à halluciner, ici en confondant Nicolas et Noa (une petite fille de 10 ans) et en inventant une seconde personne. // Source : Numerama

Autre défaut : pour faire sonner une alarme, la caméra Netatmo a besoin d’une sirène achetée séparément (59 euros). Dommage de ne pas utiliser les haut-parleurs intégrés, comme dans d’autres modèles.

Le verdict 7/10 Netatmo Caméra Intérieure Advance Voir la fiche 249,99 € sur Amazon On a aimé Design très réussi

Pas d’abonnement pour les fonctions cloud

Application complète et simple On a moins aimé La reconnaissance faciale peut se tromper

Le cache de la caméra est capricieux

La sirène est un accessoire payant

Prix élevé Comme la précédente caméra de surveillance de Netatmo, la Caméra Intérieure Advance est un produit haut de gamme conçu pour sécuriser sa maison. C’est avant tout son look en métal qui la différencie de ses concurrents : Netatmo a une nouvelle fois conçu un produit pensé pour être vu, avec un style moderne. La Caméra Intérieure Advance nous rappelle beaucoup les premières webcams, comme l’iSight d’Apple.



Techniquement parlant, Netatmo s’en sort bien. La qualité du flux vidéo est bonne, l’audio est meilleur que sur de nombreuses caméras, l’application est extrêmement bien conçue et les réglages sont simples à maîtriser. Dommage d’avoir des erreurs dans la reconnaissance faciale, même si l’algorithme s’améliorera avec le temps. Reste à répondre à une question : avez-vous 250 euros à investir dans une caméra de surveillance ? La longévité de l’ancien modèle est une donnée rassurante : Netatmo conçoit des produits qui durent.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !

Google Home Télécharger gratuitement