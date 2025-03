Lecture Zen Résumer l'article

L’Agence spatiale polonaise (POLSA) a subi une cyberattaque, forçant la déconnexion de ses systèmes. La Pologne, cible croissante des hackers pro-russes, voit ses infrastructures stratégiques menacées.

L’agence spatiale polonaise (POLSA) a été victime d’une cyberattaque le 2 mars 2025. L’ampleur de l’attaque a poussé les équipes de cybersécurité à déconnecter leur réseau d’Internet. Les autorités polonaises ont confirmé qu’une intrusion avait été détectée.

Le ministre du Numérique de la Pologne, Krzysztof Gawkowski, a déclaré dans une publication sur le réseau social X (ex-Twitter) que les services nationaux de cybersécurité avaient détecté un « accès non autorisé à l’infrastructure informatique de l’Agence spatiale polonaise ».

La Pologne travaille sur des technologies de communication pour l’ESA, l’Agence spatiale européenne. // Source : ESA

La Pologne ciblée par des espions russes

En raison du soutien militaire de la Pologne à l’Ukraine et de son rôle central dans l’accueil des réfugiés ukrainiens, le pays est devenu une cible privilégiée pour les hackers pro-russes. Selon le ministère du numérique polonais, les cyberattaques contre la Pologne ont doublé depuis 2023, avec plus de 400 000 incidents enregistrés durant le premier semestre 2024. Le gouvernement avait accusé en septembre des groupes d’espions russes et biélorusses.

La Pologne ne fait peut-être pas décoller des fusées, mais la POLSA est membre de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui joue un rôle clé dans l’exploration spatiale et la gestion des technologies satellitaires en Europe.

Une intrusion dans un organisme comme POLSA pourrait avoir des conséquences graves. En effet, une telle attaque pourrait exposer des informations sensibles liées à la défense nationale, aux opérations satellitaires et de communication. Une telle attaque pourrait exposer des informations sensibles sur la transmission de données dans la défense, par exemple.

