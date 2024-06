Lecture Zen Résumer l'article

Une cyberattaque a perturbé la diffusion d’un match de la Pologne lors de l’Euro de football 2024. Un membre du gouvernement polonais a déclaré que cette opération implique la Russie.

Les hackers russes sont-ils mauvais joueurs ? Le 19 juin, le ministre adjoint aux affaires numériques de la Pologne, Pawel Olszewski, a déclaré dans une interview pour un média local que des pirates russes seraient responsables des dysfonctionnements lors des diffusions des matchs de football de l’Euro 2024. De nombreux Polonais ne pouvaient pas visionner le premier match de leur pays dans le tournoi le 16 juin. Le principal diffuseur national était en panne durant l’évènement.

« Le but était d’empêcher les citoyens polonais de regarder le match de la Pologne. La perturbation a commencé exactement à l’heure du coup d’envoi, à 15 heures le dimanche », a affirmé le membre du gouvernement polonais. Les pirates auraient mené une attaque par déni de service (DDoS), mais assez lourde pour perturber le réseau.

Ce type de cyberattaque consiste à lancer des vagues de connexion dirigées simultanément vers une cible précise. Si le nombre de requêtes est trop élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter, et la plateforme, le site ou le compte visé devient inaccessible, le plus souvent pour une durée de quelques heures — le temps que les contre-mesures fassent effet, ou que l’attaque cesse.

Un message d’erreur sur une télé polonaise durant le match. // Source : Natemat

La Pologne en première ligne dans la cyberguerre contre la Russie

Le ministre polonais n’a pas donné de détails sur le groupe de hackers responsable des perturbations, mais il a indiqué que l’attaque est « liée à la Russie » et qu’elle fait « probablement partie de sa guerre hybride. » Moscou connait de très fortes tensions avec les pays occidentaux, depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Le média spécialisé The Record rapporte que la Pologne est l’une des principales cible de la cyberguerre menée par la Russie. En mai, des hackers russes ont publié un faux article sur une prétendue mobilisation militaire dans le fil d’actualités de l’agence de presse nationale polonaise.

Un groupe de pirates du renseignement russe, connu sous le nom de Fancy Bear, a également mené une campagne d’espionnage contre les institutions gouvernementales polonaises. Le ministre du numérique du pays, Krzysztof Gawkowski, a déclaré lors d’une conférence de presse que la Pologne est « en première ligne de la lutte cyber contre la Russie. »

