En analysant les technologies de reconnaissance faciale mixée à l’intelligence artificielle, des chercheurs ont pu se focaliser sur les parties du visage à maquiller pour éviter d’être détecté.

Quelques simples traits de maquillage suffiraient à bloquer les technologies de reconnaissance faciale. Dans une étude de la Cornell University publiée fin décembre 2024 et dévoilée par le média The Register le 15 janvier 2025, deux chercheurs expliquent comment ils ont trompé les caméras avec du fond de teint et du mascara.

Des techniques pour échapper à la reconnaissance par l’intelligence artificielle étaient déjà bien connues, notamment depuis les soulèvements à Hong Kong en 2019, où de nombreux jeunes utilisaient de larges traits noirs sur leurs visages afin d’échapper à la surveillance de la police chinoise. Ces marques sont toutefois visibles par tous et ne permettent pas de passer inaperçus aux yeux des passants.

En analysant les technologies sur le marché, les deux chercheurs ont remarqué que l’IA s’attarde sur plusieurs parties du visage en particulier : l’arête du nez, les lèvres et la mâchoire par exemple. Ces zones sont d’ailleurs fréquemment éclaircies par le maquillage, contribuant à renforcer l’efficacité des caméras.

Or, en appliquant du fond de teint ou d’autres crèmes pour assombrir la ligne centrale, en partant du front jusqu’au nez, tout en entourant les yeux, on perturbe les technologies de reconnaissance. Plusieurs essais variés ont permis de vérifier clairement quelles parties du visage devaient être obscurcies pour éviter d’être détecté.

En assombrissants le front, les arcades, le nez et le bord des yeux, les chercheurs ont trompé la technologie de reconnaissance. // Source : Cornell University

Porter un masque reste la seule solution 100 % efficace

David Noever, l’un des chercheurs à l’origine de cette étude, n’exprime pas d’opinion directe sur le bien-fondé de l’IA et de la reconnaissance faciale – son article reconnaît des usages à la fois bénéfiques et dangereux. Il note toutefois que ce mélange de technologie est une boite de pandore qu’il vaut mieux éviter d’ouvrir.

Interrogée par the Register, Emily Wenger, professeure assistante en génie électrique et informatique à l’Université Duke, rappelle également que les technologies employées diffèrent et qu’il devient de plus en plus compliqué d’échapper réellement à la reconnaissance faciale. « Si vous faites partie de la base de référence, que vous ne savez pas où est la caméra et quel modèle est employé, il vous reste très peu d’options pour votre évasion, hormis porter un masque, comme pendant le covid », déclare-t-elle. Sauf si vous l’enlevez durant trois secondes pour sourire à la réceptionniste comme Luigi Mangione, le meurtrier du patron de groupe d’assurance américain, ce qui suffira pour vous reconnaitre.

