C’est l’histoire de l’enlèvement du directeur général d’une grande société de cryptomonnaies. La rançon demandée : un million de dollars. Après le paiement, l’homme a été libéré indemne.

Le directeur général de l’entreprise de cryptomonnaies canadienne WonderFi aurait été libéré après avoir versé une rançon d’un million de dollars. L’homme nommé Dean Skurka avait été enlevé en pleine journée dans le centre-ville de Toronto. Un événement d’autant plus inquiétant que les enlèvements de personnalités de la cryptomonnaie se multiplient depuis le début de l’année.

L’enlèvement d’un dirigeant de société de cryptomonnaies

CBC raconte que ce mercredi 6 novembre, Dean Skurka a été enlevé dans le centre-ville de Toronto au Canada, à l’heure de pointe. Les ravisseurs ont forcé l’homme à monter dans une voiture pour l’enlever. Un porte-parole de la police a précisé qu’elle a été prévenue peu avant 18 heures.

Dean Skurka, le DG de WonderFi // Source : WonderFi

Dean Skurka a finalement été libéré et retrouvé dans le parc Centennial à Etobicoke, un quartier de Toronto. Une source proche de l’enquête révèle que l’homme d’affaires aurait été libéré contre un virement d’un million de dollars par voie électronique. Il a déclaré ce jeudi à CBC qu’il était sain et sauf et qu’il avait été impliqué dans un « incident ». Dean Skurka a par ailleurs précisé que « les fonds et les données des clients restent en sécurité et n’ont pas été affectés par cet incident ». Pas de détails supplémentaires de la part de la police.

Ce kidnapping intervient juste après la publication des résultats du troisième trimestre de WonderFi. Il s’agit d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée au Canada. Au cours des derniers mois, elle a vu ses bénéfices augmenter de 153% par rapport à l’année précédente.

Une rançon à un million de dollars, probablement en cryptomonnaies

Pour Jameson Lopp, cofondateur et directeur de Casa, une société de sécurité spécialisée dans la protection des utilisateurs de cryptomonnaies, les cas de violences physiques pour extorsion de cryptomonnaies se multiplient. Il a indiqué à CBC que c’est le 171ème cas à sa connaissance depuis le début de l’année. Le cas de Dean Skurka en est un énième, même si on ignore si le virement a été effectué en cryptomonnaies.

Les portefeuilles de crypto-monnaies comportent parfois plusieurs barrière de sécurité qui nécessitent la présence physique de la personne. // Source : Pixabay

L’une des explications, c’est que le vol de cryptomonnaies, à savoir les virements sous la contrainte physique, permettent de transférer les bitcoins par exemple, à des comptes dont les propriétaires ont moins de chances d’être retrouvés qu’avec un virement monétaire dans une banque. Par ailleurs, le cours du bitcoin a atteint un nouveau sommet cette semaine : plus de 70 000 euros unité. Une hausse en partie dûe à l’élection de Donald Trump à la présidentielle américaine.

