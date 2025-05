Lecture Zen Résumer l'article

En octobre dernier, Free était victime d’un piratage massif de données, concernant 13,9 millions de comptes. Depuis ce 27 mai, le site Have I Been Pwned les répertorie. Voici comment savoir si votre compte est concerné.

26 octobre 2024 : Free informe ses abonnés qu’il a été victime d’une cyberattaque. Les données personnelles de près de 14 millions de comptes ont été volées, dont des adresses mail et des IBAN. Depuis, Free et les autorités enquêtent. Mais de votre côté, il faut tout faire pour éviter de vous faire arnaquer. Pour savoir si votre compte est concerné, un site permet de renseigner votre adresse mail et de vérifier ça.

Have I Been Pwned vous permet de vérifier si vous êtes dans la fuite de Free

Ce 27 mai, le site Have I Been Pwned a annoncé sur X avoir ajouté les données de la fuite de Free à sa base de données. Cette fuite avait été mise en vente et même divulguée publiquement, avec : adresses mail, noms, adresses postales, numéros de téléphone, dates de naissances et dans de nombreux cas, IBAN.

Have I Been Pwned référence désormais la fuite de Free // Source : Capture Numerama

Ce site vous aide à savoir si vos informations personnelles ont été dérobées lors de ce piratage. Pour ce faire, c’est très simple :

Rendez-vous sur le site Have I Been Pwned ;

Dans la barre au milieu de l’écran, renseignez votre adresse mail et cliquez sur « Vérifier » ;

Si votre adresse mail fait partie de la fuite, le site vous l’indiquera.

Utilisez ce site pour savoir si votre mail fait partie de la fuite

Par ailleurs, Have I Been Pwned pourra aussi vous indiquer si votre adresse mail est présent dans de nombreuses autres fuites de données répertoriées. C’est le service le plus complet qui existe sur Internet.

Les risques d’être présent dans cette base de données piratée

Aucun mot de passe n’ayant été vérolé, les risques ne sont pas directs. Tout d’abord, si votre IBAN est présent dans la base de données, il est possible qu’on tente de l’utiliser pour effectuer des prélèvements sur votre compte. 5,3 millions de comptes seraient concernés ; rassurez-vous, il est possible de prendre des mesures de sécurité. Selon Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité de la société ESET, un criminel peut utiliser ces informations pour effectuer des prélèvements, mais pas que. Si cela vous arrive, vous pouver signaler ces prélèvements suspects à votre banque.

Un hacker pourrait retirer de l’argent à partir d’un simple IBAN. // Source : Numerama

Entre l’adresse mail, l’adresse postale et les noms, un pirate peut aussi utiliser l’IBAN pour effectuer une tentative de phising. Toutes ces informations rendent plus sophistiquées les tentatives, plus réels. Il peut s’agir d’un faux mail pour vous demander de vous connecter à votre Espace Abonné Free, ou bien à tout autre site. Suite à cette fuite, de faux conseillers bancaires ont tenté d’extorquer des fonds. On a aussi vu de faux mails Amazon pour soi-disant « annuler un abonnement ».

