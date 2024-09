Lecture Zen Résumer l'article

Les comptes de chatbot reposant sur de l’IA générative, comme ChatGPT, sont de plus en plus recherchés par les cybercriminels. Des pirates s’efforcent d’exploiter des identifiants volés pour accéder frauduleusement à des comptes, pour des raisons personnelles ou contourner des sanctions.

Les agents conversationnels à base d’IA sont un bien convoité. Dans un rapport publié le 18 septembre par la société spécialisée dans le cloud Sysdig, il est rapporté que les comptes ayant accès à des modèles de langage sont recherchés par les cybercriminels. Des outils que le grand public connait bien : ChatGPT repose sur ces technologies.

D’après les experts en cybersécurité du groupe, les pirates chercheraient notamment à piéger des employés pour récupérer leur compte personnel ou professionnel. Une des raisons est liée au contexte géopolitique, et plus spécifiquement à la vague de restrictions d’accès qui a frappé la Russie depuis l’extension de la guerre en Ukraine, en 2022.

Un exemple de mail pouvant être utilisé comme du phishing par un hacker. // Source : Numerama

En effet, de nombreuses sanctions ont été imposées par l’Occident, ce qui rend l’accès aux outils et technologies beaucoup plus compliqué pour la Russie. Des entreprises technologiques comme Amazon et Microsoft ont interdit à toutes les organisations installées en Russie d’utiliser leurs outils. Un phénomène qui concerne

Des comptes piratés juste pour discuter avec ChatGPT, aussi

Depuis lors, les hackers chercheraient donc à accéder à divers chatbots, ou agents conversationnels en français, tels ChatGPT, Claude ou NovelAi. Cela, afin de profiter des plus récentes avancées de ces plateformes en matière d’IA générative. OpenAI a d’ailleurs signalé le détournement de ses outils par des cybercriminels.

« Nous avons observé de nombreux autres exemples de requêtes en russe » constatent les experts en cybersécurité. Des citoyens russes tenteraient d’ailleurs d’accéder illégalement à des comptes d’entreprise pour utiliser les agents conversationnels également.

L’équipe a notamment observé un étudiant russe utilisant des identifiants volés d’Amazon Web Services pour créer un modèle de Claude, un chatbot développé par la société américaine Anthropic. L’étudiant travaillait sur un projet impliquant des chatbots basés sur l’IA. Les experts de Sysdig pensent qu’il a utilisé des identifiants volés et un bot externe pour éviter d’être retracé.

Les chercheurs ont noté que certains pirates avaient des ambitions parfois beaucoup plus basses. Ainsi, il a été relevé que certaines tentatives d’accès visaient juste à accéder à ces agents conversationnels pour dialoguer avec, et parfois pour avoir des interactions érotiques. La solitude peut être un fléau chez les pirates.

