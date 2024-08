Lecture Zen Résumer l'article

Proton VPN bouscule les contours de son offre. Désormais, il n’est plus nécessaire d’avoir un abonnement payant pour utiliser son extension de navigateur. Le module, disponible sur Chrome et Firefox, devient gratuit.

Il y a du changement chez Proton VPN. Ce 14 août, une fonctionnalité autrefois payante est dorénavant gratuite : l’extension de navigateur. Ce module est actuellement disponible sur Chrome (et, donc, sur les autres logiciels basés sur Chromium, comme Edge, Opera, Vivaldi et Brave) et sur Firefox (et ses déclinaisons, telles LibreWolf et Waterfox).

L’extension Proton VPN devient gratuite

L’extension de navigateur est une solution lancée au mois de mars 2023, d’abord en bêta et sur Chrome. L’outil a ensuite été finalisé officiellement en avril, puis étendu à Firefox à compter d’octobre. Mais, au départ, l’entreprise suisse avait réservé cette fonctionnalité à sa clientèle payante (Proton VPN Plus, Unlimited, Visionary et Business).

Lors de la présentation de l’extension, Proton avait mis en avant plusieurs atouts, qui sont globalement les mêmes qui sont utilisés pour promouvoir un VPN :

la facilité de connexion au VPN ;

la sécurisation du trafic entre le navigateur et le VPN ;

les bonnes performances, par exemple pour le streaming ou le jeu vidéo ;

la possibilité de se connecter depuis divers serveurs VPN dans le monde, et via différents navigateurs ;

la possibilité d’utiliser un VPN sur un appareil sur lequel il est impossible d’en installer un (restriction ou insuffisance technique).

Dans son communiqué de presse, Proton justifie cette bascule de l’extension du payant vers le gratuit en raison « de l’augmentation alarmante des coupures d’internet dans le monde entier ». En outre, ajoute la société, il y a une « augmentation massive de la demande d’outils permettant de protéger la vie privée ». D’où ce choix.

Proton VPN élargit l’accès à son extension. // Source : Numerama avec Canva

Ce faisant, l’extension de navigateur offre plusieurs avantages, note Proton : il n’y a pas besoin d’installer une application particulière sur Windows ou Mac. C’est une autre façon d’accéder à Proton VPN, y compris dans des pays « où les utilisateurs ne peuvent pas télécharger ou installer d’applications VPN, car les magasins d’applications sont bloqués. »

Proton décline son accès VPN en plusieurs formules. Il en existe une qui est gratuite, Proton Free, et qui est forcément très limitée : elle n’autorise qu’une seule connexion à la fois, à une vitesse moyenne. Les deux autres formules principales, Proton VPN Plus et Proton Unlimited, sont facturées à partir de 4,49 euros et 7,99 euros par mois (avec abonnement de deux ans).

Ce sont bien sûr ces deux forfaits qui concentrent le gros des avantages : Proton VPN Unlimited autorise par exemple 10 connexions simultanées et à haut débit, ainsi qu’un accès VPN aux services de streaming dans le monde entier — tels Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Les différences avec l’accès gratuit se comptent par dizaines.

