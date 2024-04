Lecture Zen Résumer l'article

Un logiciel malveillant développé par un groupe lié au renseignement russe a été détecté en Estonie. Ce programme informatique ciblerait également l’Ukraine et d’autres pays d’Europe de l’Est.

Le renseignement russe continue de s’infiltrer dans les réseaux européens. Ce 17 avril, la société de cybersécurité WithSecure révèle sur son blog l’existence d’un nouveau logiciel malveillant conçu par le renseignement russe et baptisé « Kapeka ». Il s’agirait d’une backdoor, une porte dérobée, pensée pour aménager un accès discret à des ordinateurs ciblés, afin de les espionner ou installer d’autres programmes malveillants. Il y a de fortes chances que de précédentes versions de cette backdoor ont servi à déployer des ransomwares.

Kapeka a été d’abord découvert mi-2023 dans le système d’une entreprise estonienne. Les informations sur cette menace ont été partagées avec Tallinn.

« Nous avons remarqué que ce type de porte dérobée était assez rare. En retraçant nos recherches et celles des équipes de Microsoft, nous avons remarqué des scripts similaires avec des programmes utilisés par Sandworm, un groupe lié au renseignement russe, pour déployer des ransomwares sur des sociétés de logistique en Pologne en Ukraine », nous explique Mohammad Kazem Hassan Nejad, chercheur chez WithSecure.

Pourquoi déployer des rançongiciels, qui sont communément utilisés par les cybercriminels pour paralyser des systèmes et demander des rançons ? « Sandworm est connu pour ses attaques destructrices. Plutôt que de lancer des wipers, des logiciels programmés pour tout détruire, les pirates liés au renseignement laissent planer le doute sur leur identité en utilisant des outils de cybercriminels », commente le spécialiste cyber.

Des membres de Sandworm recherchés par le FBI. // Source : FBI

Sandworm est à l’origine de cyberattaques historiques, comme celles contre le réseau énergétique ukrainien, les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, ou encore l’espionnage de la Cour pénale internationale.

Les mêmes modes de cyberattaques retrouvés en Ukraine

Une fois déployée, cette backdoor recueille des informations sur la machine infectée et son utilisateur. Elle peut également lancer d’autres programmes et mettre à jour ses propres fonctionnalités, ce qui permet aux hackers d’infecter d’abord une série de cibles et de ne diffuser une version plus complète que si la victime est jugée de haute valeur.

Selon le rapport, le développement de Kapeka suit la guerre en cours en Ukraine « où des victimes ont été détectées ». La porte dérobée a probablement déjà été utilisée lors d’attaques destructrices, y compris des contre des entreprises d’Europe centrale et de l’Est, massivement ciblées par le renseignement russe depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

