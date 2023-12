Près d’une trentaine de collectivités territoriales (communes, départements) ainsi que sept hôpitaux ont été victimes de cyberattaque cette année 2023. Numerama a répertorié toutes les attaques sur plusieurs cartes.

L’année 2023 s’achève, avec une longue liste de collectivités territoriales victimes de cyberattaques. Cette année encore, les groupes de ransomware ont continué à paralyser les administrations françaises, avec des attaques recensées à travers tout le territoire.

Si d’importantes agglomérations, à l’instar de Lille, ont fait les frais des logiciels malveillants déployés par les cybercriminels, on remarque que ce sont surtout des villes moyennes – Agen, Angoulême, Sartrouville – qui ont subi la douloureuse expérience d’un rançongiciel. Annecy a même eu droit à une seconde cyberattaque (maitrisée), deux ans après avoir déjà été ciblée.

L’ANSSI, la sentinelle cyber des administrations françaises, a d’ailleurs recensé, dans un rapport publié en octobre, 187 incidents cyber affectant les collectivités territoriales entre janvier 2022 et juin 2023, soit une moyenne de 10 incidents par mois. Les défacements et les attaques par déni de service (DDoS) pour faire tomber en panne un site sont bien présentes. « Si ces attaques ne sont pas d’une grande sophistication, elles portent atteinte à l’image de ces collectivités et peuvent susciter la crainte chez leurs administrés », note l’ANSSI.

Néanmoins, les ransomware restent la principale crainte compte tenu du coût pharamineux des dégâts. 40 attaques par ransomware ont été prises en charge depuis janvier 2022 par l’ANSSI. Voici celles que Numerama a pu recenser pour l’année 2023.

Les communes impactées par une cyberattaque

La carte des villes attaquées en 2023 (cliquez pour zoomer). // Source : Numerama

Communauté de communes Chalosse Tursan (Landes) : du dimanche 1er janvier au lundi 2 janvier, la Communauté de communes a subi un « effacement complet des données sur son serveur ».

Lille : le 1er mars, la mairie de Lille subit une cyberattaque par ransomware. Un mois plus tard, l’attaque est revendiquée par le groupe Royal Ransomware et des données d’employés sont publiées.

: le 1er mars, la mairie de Lille subit une cyberattaque par ransomware. Un mois plus tard, l’attaque est revendiquée par le groupe Royal Ransomware et des données d’employés sont publiées. Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) : le 11 mars, la mairie de cette commune dans le Grand-Est est paralysée par un ransomware.

Porte-de-Savoie (Savoie) : le 6 mars, Porte-de-Savoie (qui rassemble les communes déléguées de Francin et Les Marches, en Savoie), subit un piratage de son système informatique. Les données personnelles de plusieurs habitants (parents d’élèves, usagers, élus, agents), y compris les coordonnées bancaires, ont été dérobées.

Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) : le 30 mars, la mairie de Barcelonnette détecte un cheval de Troie qu’elle arrive à stopper à temps selon la cellule informatique.

le 30 mars, la mairie de Barcelonnette détecte un cheval de Troie qu’elle arrive à stopper à temps selon la cellule informatique. Morcenx-la-Nouvelle (Landes) : la mairie de Morcenx-la-Nouvelle est bloquée par un rançongiciel le 17 avril.

: la mairie de Morcenx-la-Nouvelle est bloquée par un rançongiciel le 17 avril. Le Coteau (Loire) : le 8 mai, la petite commune est impactée par une cyberattaque.

Les départements attaqués

Les départements et collectivités territoriales unique victimes de cyberattaque en 2023. // Source : Numerama

Hauts-de-Seine : le département est obligé d’éteindre son réseau le 10 février après une intrusion.

: le département est obligé d’éteindre son réseau le 10 février après une intrusion. Gard : le département subit une cyberattaque le 26 mars, l’obligeant à éteindre son site pendant quelque temps.

: le département subit une cyberattaque le 26 mars, l’obligeant à éteindre son site pendant quelque temps. Saône-et-Loire : une arnaque au président fait perdre 350 000 euros au département en avril.

: une arnaque au président fait perdre 350 000 euros au département en avril. Martinique (Collectivité territoriale unique) : l’administration est perturbée par une cyberattaque le 16 mai.

: l’administration est perturbée par une cyberattaque le 16 mai. Loiret : le 6 novembre, le département est paralysé par une cyberattaque du groupe Lockbit.

Les hôpitaux touchés

Les hôpitaux touchés par des cyberattaques. // Source : Numerama

Une clinique de Ramsay Santé à Toulouse , et deux établissements du même groupe à Lyon le 26 janvier.

, et deux établissements du même groupe à le 26 janvier. Centre hospitalier de La Réunion , le 8 février.

, le 8 février. Centre hospitalier de Brest , le 10 mars.

, le 10 mars. Centre hospitalier de Rennes , le 21 juin.

, le 21 juin. Centre hospitalier Renan, proche de Brest, dans le Finistère, le 4 juillet.

Ces cartes et les listes ont été réalisées par notre rédaction. Si vous remarquez que des collectivités territoriales victimes de cyberattaques en 2023 sont absentes, vous pouvez nous l’indiquer dans « signaler une erreur dans le texte », en bas de cet article. Notons également que certaines collectivités ont probablement omis de communiquer sur des incidents de cybersécurité.

Cet article existe grâce à Numerama+ Cet article a pu voir le jour grâce au financement de nos adhérent·e·s, offrant le temps et les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité. Numerama+ permet à Numerama de rester gratuit et éviter de verrouiller le web derrière un mur payant. Zéro publicité, meilleur confort de lecture, articles résumés par l’I.A et plus encore... Si vous souhaitez soutenir la mission de Numerama et profiter de nombreux avantages exclusifs, adhérez à Numerama+. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !